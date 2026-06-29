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29 de junio de 2026 - 12:09
FNE 2026

El Polimodal N° 4 de Rinconada se prepara para elegir a sus representantes

La institución realizará su elección el 1 de julio, con siete candidatas, diez candidatos y la despedida de Oriana Dorado como embajadora saliente

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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La comunidad educativa se prepara para vivir una jornada especial, en la que los estudiantes serán los protagonistas y acompañarán a quienes aspiran a representar a la institución.

Siete candidatas y diez candidatos

En total, serán 17 los participantes de la elección: siete jóvenes formarán parte de la categoría de candidatas, mientras que diez estudiantes participarán como candidatos.

Durante la jornada se conocerá quiénes serán elegidos como los nuevos representantes del Polimodal N° 4 de Rinconada.

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La despedida de los representantes salientes

La elección también marcará la despedida de Oriana Dorado, embajadora saliente del establecimiento, quien entregará sus atributos a la nueva representante.

Además, Nicolás Cruz finalizará su etapa como paje del Polimodal N° 4 y acompañará la presentación de los nuevos representantes de la institución.

La elección será el 1 de julio

El evento se llevará adelante el miércoles 1 de julio y convocará a estudiantes, docentes, familiares y miembros de la comunidad educativa.

La elección forma parte de las actividades más esperadas por los alumnos, que se preparan para compartir una jornada de celebración y acompañar a cada uno de los participantes.

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