En ese marco, la licenciada Estefanía Valdéz Clinis, psicóloga MP 412, le comentó a Canal 4 que "en Jujuy, la edad de inicio de consumo de alcohol está entre los 10 y 12 años. Solucionar esto forma parte de un compromiso social y comunitario, no solamente de los organismos del Estado sino de todos y de cada uno de nosotros".

Asimismo sostuvo que "debe haber un consumo responsable y figuras adultas que acompañen a los menores en estas circunstancias. Hay que hacer acuerdos entre los chicos y no generar prohibición, sino practicas de cuidado para no llegar a estas instancias". Este acompañamiento implica preguntarles a donde van, si comieron, con quién van, etc.