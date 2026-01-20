martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 12:58
Ruta 34.

Encuentran muerto a un camionero en Los Lapachos

El conductor de un camión Volkswagen apareció sin vida dentro del vehículo en Los Lapachos. El tránsito permanece cortado.

Redacción de TodoJujuy
Camionero muerto en Los Lapachos.

De acuerdo con la información oficial, el conductor se encontraba dentro de un camión Volkswagen de color blanco, estacionado sobre la banquina. Las causas del fallecimiento aún no cuentan con confirmación y forman parte de una investigación en curso.

Las primeras hipótesis indican que el chofer sufrió una descompensación mientras circulaba y logró detener la marcha del rodado antes de morir en el interior de la cabina.

Embed - ENCUENTRAN MUERTO A UN CAMIONERO EN LOS LAPACHOS

Efectivos llegaron al cruce de rutas y constató la presencia del conductor sin signos vitales. De inmediato se aseguró el perímetro para permitir el trabajo de las fuerzas de seguridad y los equipos de investigación.

El camión permaneció detenido sobre la banquina, sin indicios visibles de colisión ni participación de otros vehículos. Esta situación reforzó la línea investigativa vinculada a una posible descompensación del conductor.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que avanzan con las diligencias de rigor para determinar las causas del deceso.

camión

Corte total de la ruta provincial 43

Como parte del operativo, el tránsito sobre la ruta provincial 43 quedó totalmente interrumpido. El corte busca garantizar condiciones seguras para el trabajo policial y preservar la escena hasta la finalización de las pericias.

En el cruce con la ruta nacional 34 se registraron demoras y desvíos, especialmente para el transporte pesado que utiliza ese corredor de manera habitual.

Personal de tránsito y seguridad vial permanece en el lugar para ordenar la circulación y asistir a los conductores que deben modificar su recorrido.

