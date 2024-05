Encuentro de escuelas de tenis de Jujuy y Salta para promover la competencia

Será un torneo – encuentro de tenis, para comenzar la competencia en diferentes edades de 6 a 14 años, cada uno en su categoría: mini tenis, sub 10, sub 12 y sub 14 masculino y femenino.

La importancia de este tipo de eventos

“Los chicos que tienen que divertir mientras compiten, se tienen que formar y no se tienen que frustrar, esto depende mucho de los profesores”, remarcó el entrenador sobre este tipo de encuentros y la importancia de los coach en motivar y estimular a sus alumnos en esta disciplina.

"Si un alumno pierde que tenga la posibilidad de revertir eso, jugando más partidos se premia a la mayoría de chicos, por que no sólo es el futuro de acá de Jujuy sino de todo el norte" culminó.