domingo 28 de diciembre de 2025

28 de diciembre de 2025 - 09:55
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy para este domingo: algunos cortes y precaución por neblinas

Este domingo 28 de diciembre, la Ruta Nacional 40 permanece cerrada en la altura del Río San Juan de Oro debido a su crecida. Mirá el estado de otras rutas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La cuesta de Barcena presenta neblinas este domingo.

La cuesta de Barcena presenta neblinas este domingo.

Ruta intransitable

La Ruta Nacional 40 se encuentra completamente bloqueada en la altura del Río San Juan de Oro por la crecida del curso de agua, impidiendo todo tránsito. Las autoridades recomiendan evitar esta zona y buscar alternativas seguras.

ruta 40 - altura Rio San Juan de Oro

Tramos con precaución extrema

Varias rutas exigen circulación cautelosa por acumulaciones de arena, desvíos y baches:

  • RN 52 en Km 185 (arena sobre calzada).

  • RN 34 Km 1159 (desvío por duplicación de calzada en San Pedro).

  • RN 34 entre RP 43 y RP 61 (desvío en Manantiales).

  • RN 52 desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (baches).

Cortes y desvíos por obras

Obras de infraestructura generan interrupciones totales:

  • RP 4 en intersección Airampo y Escuela 190 (corte con desvíos por RN 9, barrio Los Molinos, por puente en construcción).

  • RP 70 desde RN 52 hasta RN 51 (Salta, en Kms 34, 38, 40).

  • RP 70B desde RN 52 hasta RN 51 (Salta, Kms 15 y 53).

Zonas con neblinas y cortes parciales

- Neblinas afecta la visibilidad en RN 9 desde Cuesta de Bárcena hasta Volcán.

- Otros tramos con precaución incluyen RP 79 desde El Moreno hasta RN 51 (Salta), RP 78 con cortes hasta Laguna Colorada, RP 83 en Valle Colorado a Valle Grande, y caminos vecinales como Santa Catalina a El Angostura.

- RP 73 presenta problemas en Palca de Aparzo, Santa Ana y Caspala; RN 40 desde Susques a Puesto Sey y en Ciénaga de Paicone.

