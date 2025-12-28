Estado de las rutas en Jujuy para este domingo: algunos cortes y precaución por neblinas

La cuesta de Barcena presenta neblinas este domingo.

Seguridad Vial dio a conocer el estado de las rutas de Jujuy para este domingo 28 de octubre . En este sentido informó que la Ruta Nacional 40 permanece cerrada en la altura del Río San Juan de Oro debido a su crecida, mientras varias vías exigen máxima precaución por obras, arena y baches.

La Ruta Nacional 40 se encuentra completamente bloqueada en la altura del Río San Juan de Oro por la crecida del curso de agua, impidiendo todo tránsito. Las autoridades recomiendan evitar esta zona y buscar alternativas seguras.

Varias rutas exigen circulación cautelosa por acumulaciones de arena, desvíos y baches:

RN 34 entre RP 43 y RP 61 (desvío en Manantiales).

RN 34 Km 1159 (desvío por duplicación de calzada en San Pedro).

RP 4 en intersección Airampo y Escuela 190 (corte con desvíos por RN 9, barrio Los Molinos, por puente en construcción).

RP 70 desde RN 52 hasta RN 51 (Salta, en Kms 34, 38, 40).

RP 70B desde RN 52 hasta RN 51 (Salta, Kms 15 y 53).

Zonas con neblinas y cortes parciales

- Neblinas afecta la visibilidad en RN 9 desde Cuesta de Bárcena hasta Volcán.

- Otros tramos con precaución incluyen RP 79 desde El Moreno hasta RN 51 (Salta), RP 78 con cortes hasta Laguna Colorada, RP 83 en Valle Colorado a Valle Grande, y caminos vecinales como Santa Catalina a El Angostura.

- RP 73 presenta problemas en Palca de Aparzo, Santa Ana y Caspala; RN 40 desde Susques a Puesto Sey y en Ciénaga de Paicone.