"Farmear aura" llega a Jujuy: "Es como un juego"

El sábado 22 de agosto, desde las 16 horas, se realizará en Plaza Belgrano un encuentro para “ farmear aura ”, con una competencia abierta en la que los participantes deberán improvisar y buscar el apoyo del público.

La propuesta será gratuita , tendrá categorías por edades y los participantes deberán improvisar para conseguir el apoyo del público. Nemesio Cruz , organizador del encuentro, explicó de qué se trata este fenómeno y contó cómo surgió la iniciativa que se realizará en Jujuy.

El término tiene su origen en el mundo de los videojuegos y luego comenzó a utilizarse con otro sentido en plataformas como TikTok. “Farmear significa recolectar o juntar oros, monedas en un videojuego. Viene de un videojuego que después se pasó a lo que sería la plataforma TikTok y, más que nada, significa juntar o recolectar carisma, actitud, buena presencia” , explicó.

La competencia estará dirigida principalmente a jóvenes que quieran medirse de una manera recreativa frente a otros participantes. “Se trata de gente joven que quiere enfrentarse a ver quién tiene mejor autoestima, mejor carácter”, señaló el organizador.

Jujuy tendrá una “batalla de farmear aura” (Foto generada con IA)

Cruz contó que la convocatoria ya despertó interés y generó numerosas consultas. Entre las preguntas más frecuentes aparecen el costo de la inscripción, los requisitos y la modalidad de la actividad. “Se inscribieron más que nada chicos, jóvenes. Me preguntaron cómo es la movida. Los mensajes más recurrentes son cuánto es la inscripción, qué necesito, cómo será la onda, si se paga o no. Entonces yo les digo: ‘No, mirá, esto es gratis, sos libre de venir’”, relató.

Cómo será la competencia en Plaza Belgrano

La dinámica estará basada en la improvisación, los memes y diferentes gestos o movimientos popularizados en redes sociales. El ganador será definido, principalmente, por la reacción del público. “El mensaje que le doy a la gente es que se quede tranquila, que es como un juego. Se reúnen las personas, se arma un equipo, un grupo y los chicos se tiran memes virales. El que tiene mejor carácter o se lleva el aplauso del público, gana”, explicó Cruz.

El encuentro contará con una categoría juvenil y otra para mayores de 18 años. Además, el organizador mencionó algunas de las técnicas que suelen aparecer en este tipo de competencias. Entre ellas destacó el “Six Seven”, el “Mewing”, que consiste en utilizar la mano izquierda, hacer silencio y marcar la zona de la mejilla, y un gesto relacionado con Fortnite, en el que se cruzan los dedos y se señala hacia arriba. “Hay una rebanda, pero esas son las más usuales”, resumió.

Una propuesta gratuita y con un fin solidario

Además de la competencia, la actividad tendrá una acción solidaria paralela. Cruz explicó que buscarán reunir alimentos no perecederos para colaborar con un festejo por el Día del Niño que se realizará en Barrio Norte. “Me mandó un mensaje una amiga que está por organizar un festival por el Día del Niño y me pidió ayuda. Tengo pensado recaudar alimentos no perecederos o lo que se pueda y llevarlos a Barrio Norte, donde se va a celebrar”, explicó.

El organizador también se refirió a las críticas que surgieron alrededor de este tipo de encuentros en redes sociales. Si bien reconoció que aparecieron comentarios negativos, aseguró que la respuesta general fue positiva. “Obviamente que están los mensajes positivos y después está la gente mala onda. Vi que en otras provincias hubo disturbios y peleas, pero en este caso siento que no me llegó mucho hate. Creo que hubo más positividad”, expresó.

Entre los comentarios que más se repiten, mencionó las bromas sobre “farmear agarrando la pala” o “farmear buscando CBU”. Para Cruz, se trata de reacciones esperables frente a una tendencia nueva y llamativa. “La gente que quiera sumarse está totalmente invitada. La idea es, más que nada, reírse y pasarla bien en conjunto con los chicos”, agregó.

Las personas interesadas en participar podrán comunicarse a través de la cuenta de Instagram meme_sw. La actividad será el sábado 22 de agosto desde las 16 horas en Plaza Belgrano y la participación será gratuita.