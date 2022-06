Entrevista a Paola Rizzi y Alejandra Martín - Chango: La Luz Descubre

Hoy con 84 años, es uno de los últimos directores de fotografía. Trabajó con directores como Pino Solanas, María Luisa Bemberg, Luis Puenzo, Lucrecia Martel y Juan José Campanella, pero también estuvo en el teatro junto con Agustín Alezzo y Pompeyo Audivert, entre otros.

“El teatro te da mayor tranquilidad y libertad para trabajar, en el cine por más disciplina que haya no podés evitar el caos”, le dijo Félix Monti a Infobae Cultura. En la actualidad está con el rodaje de El gerente, la próxima película de Ariel Winograd.

“Cada vez que termina un rodaje siento como un vacío”, subrayó el quiaqueño que comenzó su carrera en el cine de muy joven en los años cincuenta, pero como director de fotografía recién en los ochenta. “Fue un proceso bastante largo que por momentos me superaba, ya que estaba luchando por encontrar un lugar donde poder ubicarme”.

Félix Monti, el jujeño multipremiado en el cine.jpg Félix Monti, el jujeño multipremiado en el cine con documental propio

“Tuve la suerte de poder trabajar siguiendo de cerca a directores de fotografía como Ricardo Younis y Pablo Tabernero, que me permitieron ver cómo enfrentaban el conflicto y cómo iban construyendo las escenas”, acotó Monti.

Ese periodo estuvo ligado a los trabajos en publicidad, especialmente con Luis Puenzo. “Probamos mucho con lentes y movimientos de cámara y experimentábamos en el laboratorio. Ellos eran nuestros críticos, los escuchábamos y aprendíamos. Fue toda una época en la que me dediqué a poder entender la parte técnica y sobre todo la química, porque era entonces un mundo analógico”.

Pino Solanas lo definió como un pintor. “Lo que tiene como interesante el documental para mí es que me hizo descubrir varias cosas que yo no las vivía de esa forma. Ciertamente no me considero un técnico, al contrario, siempre he trabajado en contra de las reglas”.

¿Qué es ser director de fotografía en el cine?

Sobre su trabajo como director de fotografía, el Chango asegura que es difícil de explicar para el que no está dentro de un set de filmación. “Hay cierto misterio porque la imagen que estás construyendo se forma de muchos elementos externos como pueden ser los actores, el escenario o el sonido”.

Félix Monti, el jujeño número uno en el cine (2).jpg Félix Monti, el jujeño número uno en el cine

Agregó que “fundamentalmente es la capacidad que tenemos de poder ubicar aquello que es el punto de inflexión y trabajar sobre ese camino. El cine es una arqueología que se va construyendo con tres puntos: la luz, la sombra y la perspectiva. La lente que usás, la ubicación de cámara, más la luz, más el acto, es lo que forma la imagen”, detalló.

“Hay gente que me dice que me reconoce por mi estilo en todas las películas, así que debe haber algo de mi forma de ver que se mezcla con lo que estoy buscando. Lo importante de un director de fotografía es poder ser un buen lector”, puntualizó.

Una escena icónica

Una de sus escenas más recordada es aquella del travelling que recorre el estadio de Huracán en El secreto de sus ojos. “Es una secuencia excesivamente visual en la que se construye algo que va mucho más allá de una escena normal”.

“El riesgo entonces era tener algo más fuerte de lo que había para contar. Lo difícil de esa secuencia fue no perder de vista la sensación de lo instantáneo, a pesar de que está construida con siete planos esa toma única. En todos esos planos tratamos de transmitir una emoción sin que la gente quedara captada por el dominio técnico”, marcó sobre la emblemática película.

Trabajo con industrias internacionales como Columbia con Luis en ´Gringo viejo´, y recientemente con ´Santa Evita´, sobre el libro de Eloy Martínez, una producción que se enmarca en las normas de las plataformas digitales para Disney.

Félix Monti, el jujeño multipremiado en el cine (3).jpg Félix Monti, el jujeño multipremiado en el cine

Félix Monti, el multipremiado

Recibió premios como el Cóndor de Plata 1986 por la “La historia oficial”, 1988 por “Sur”, en 1991 por “Yo, la peor de todas”; en 1993 por la película “De eso no se habla”, y en 1994 por “Una sombra ya pronto serás” y “Tangos – El exilio de Gardel”.

También recibió el Cóndor de Plata Mejor Fotografía 1987 y Coral Mejor Fotografía Festival de Cine de La Habana 1988; “El viaje”: Mejor Fotografía Festival de Cine de Gramado (Brasil), Festival Internacional de Cine de La Habana, Premio de la Comisión Superior Técnica Festival Internacional de Cine de Cannes y Cóndor de Plata Mejor Fotografía 1992. Premio Clarín Mejor Fotografía 2006 por “Nordeste”.

Monti fue acreedor al premio a la Trayectoria Artística 2006 del Fondo Nacional de las Artes. “La Historia Oficial”: Ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera l986

Tuvo varias nominaciones: Cóndor de Plata 1999 por “Momentos robados”, Cóndor de Plata 2005 por “La niña santa”. “O Quatrilho”: Nominada al Oscar Mejor Película Extranjera 1996; “4 días en Septiembre”: nominada al Oscar Mejor Película Extranjera 1997.