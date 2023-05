Última palabra de los imputados

El Tribunal en lo Criminal N°3 concedió a los tres imputados su último testimonio antes de conocer el veredicto. En la sala, dijeron lo siguiente:

T.F: “Lo único que quiero decir es que se haga justicia”.

Raúl Cachizumba: “Yo quiero decir que soy inocente, no conozco a ninguna de estas personas, mi compromiso con la familia es que realmente se haga justicia”.

Mauricio Abad: “Soy inocente de lo que se me está acusando, desde el día cero me puse a disposición de la justicia para aclarar todo esto que me está pasando ahora, yo también quiero tranquilidad para mi familia fui mi transparente de todo lo que se me pidió para que se haga justicia”.

La fiscalía había solicitado prisión perpetua

Durante la jornada de alegatos en el juicio por el homicidio de Iara Sabrina Rueda el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dr. Alejandro Atilio Bossatti, pidió al Tribunal en lo Criminal N°3 la condena de prisión perpetua para los acusados Cachizumba y Abad, y se declare la responsabilidad penal del tercer acusado quien al momento del hecho tenía 17 años.

En la audiencia, el fiscal describió cómo fue captada la víctima, cuestionó las coartadas planteadas por los abogados defensores, citó pericias de celulares, las evaluaciones psicológicas, entre muchos otros elementos probatorios.

Por lo expuesto pidió la pena de prisión perpetua para los dos mayores; mientras que en el caso del tercero de los acusados que tenía 17 años al momento de los hechos, se determine su responsabilidad penal y se remita las actuaciones al Juzgado de Menores. La querella particular y los representantes del Consejo de la Mujer adhirieron al pedido de la Fiscalía.

Sobre los hechos

El 23 de septiembre de 2020, pasadas las horas 19:10, el acusado T.E.F., tras pactar encontrarse con Iara Rueda diciéndole que se vean para que la ayude con sus tareas escolares, fue junto a los imputados Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, alias “Flaco”, quienes se encontraban a bordo de un vehículo marca Fiat Palio.

Ella estaba a bordo de su bicicleta, la localizaron en una zona descampada del barrio San José de Palpalá y la subieron a la fuerza al auto.

Posteriormente, en la madrugada del día 24 de septiembre, T.E.F., Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, la mataron estrangulándola y arrojaron su cuerpo en las inmediaciones de un descampado situado entre calles Valle Grande, avenida María del Pilar Bermúdez y Puesto del Márquez del barrio Antártida de Palpalá, donde con fines de ocultar, alterar y hacer desaparecer los rastros del femicidio intentaron prenderle fuego y enterrarla.

Se dieron a la fuga y dejaron el vehículo en el que se movilizaban en avenida Puerto Madryn del barrio Antártida Argentina. Además, el acusado T.E.F. sustrajo el teléfono celular y la bicicleta de la víctima, para posteriormente entregárselos a una persona llamada Danilo Fernández para que los vendiera.

iara rueda 22.jpg

Los acusados del crimen

-T.E.F., de 17 años de edad al momento del hecho, está acusado por la supuesta autoría del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

-Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como supuestos autores de los delitos de “Homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.