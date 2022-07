Femicidio de la jujeña: "Que la justicia se ponga las pilas"

Su hermano José María Soria, abogado que ejerce en Salta, aseguró que descreía de la hipótesis que incriminaba a su cuñado, actualmente detenido. “Que la justicia se ponga las pilas” , dijo y pidió investigar a la ex pareja de su hermana en Jujuy.

En dialogo con el Diario Prensa Libre, el hermano de María Alejandra Accetti reclamó “un poco de respeto ante nuestro dolor de familia, porque no sabemos ni siquiera cómo proceder ante esta situación”, y agregó que no quiere creer que la pareja de su hermana la mató “porque nosotros lo conocimos como una persona super tranqui”.

Soria insistió en dudar sobre la ex pareja de la médica, y afirmó que en la relación entre ambos en Jujuy hasta el 2010 había violencia de género, por lo que su hermana decidió radicarse en principio en Rincón de los Sauces, en Neuquén, pero que la ex pareja la siguió hasta allí para acosarla, aunque hoy vive en Jujuy.

Sobre la relación que mantenían María Alejandra Accetti y su actual pareja, dijo que parecía normal. “Ellos llevaban varios años de convivencia. Incluso él llamaba a mi mamá todas las semanas para saber cómo sobrellevaba su enfermedad y para contarle cómo estaba Ale. Vinieron a San Salvador hace unos 4 años a conocernos”.

Femicidio de la médica jujeña en Tierra del Fuego (1).jpg Femicidio de la médica jujeña María Alejandra Accetti en Tierra del Fuego

“Yo dudo mucho que él sea culpable”, y detalló que fue el joven de 37 años quien les avisó de la trágica situación. “No sé cómo hizo para llamarla a mi mamá, a eso de las nueve y media o diez de la noche del lunes, para decirle que había encontrado a Ale tirada. Decía que no sabía si estaba viva o muerta. Nos pedía `¡ayúdenme, por favor!´”, contó.

“Dudo mucho que se haya mandado un moco… y sí dudo muchísimo de la ex pareja de Alejandra que vive acá en Jujuy, que hace dos semanas no se lo ve por acá”, recalcó José María Soria, e indicó que “le pasé los datos a la gente de Criminalística, pero nunca me respondieron si lo pudieron citar o si averiguaron en dónde estaba”.

Pedido a la justicia de Tierra del Fuego

Sobre el trabajo efectuado por la Justicia del Distrito Judicial Norte, encargada de la investigación, destacó que “en modo alguno me quejo de la labor que realizó la justicia, pero creo que tendría que haber un poquitito de sentido humanitario y llamarnos para informarnos de lo referente a la muerte de nuestro ser querido”.

“Eso sí se lo pido, al juez que está al frente de la causa, porque si Criminalística consiguió nuestro número de teléfono, el magistrado también pudo acceder a él para llamarnos”, y lamentó la falta de comunicación con el juez y el fiscal.

Soria dijo que si bien actualmente trabaja en Salta, apenas conoció la noticia del femicidio de su hermana María Alejandra Accetti, se trasladó a Jujuy para contener a su madre. “Los únicos familiares que le quedaban a Alejandra era mi mamá y yo”.

El femicidio de María Alejandra Acetti conmociona Tierra del Fuego.jpg El femicidio de María Alejandra Acetti conmociona Tierra del Fuego

“Siempre estuvimos con ella (María Alejandra) en las buenas y en las malas. Estábamos en contacto una vez por semana, por lo general los domingos. Con mi mamá se ponían a hablar 3 o 4 horas. Y como somos personas reservadas, de no meternos en la vida de los demás, no sabíamos qué pasaba con ella y su pareja”, acotó.

“Yo no puedo decir si la mató su pareja o la ex pareja de Jujuy. Sería muy mala leche de mi parte decir si fue uno u otro. Lo que pedimos es que se averigüe quién fue. Y que por respeto, nos tengan en cuenta a nosotros, sus familiares. Hoy tenemos un poquito de recelo porque ni siquiera se nos ha informado en dónde está o cuando podemos retirar el cuerpo de mi hermana”, cerró.

El macabro hallazgo

La jujeña María Alejandra Accetti de 52 años, era desde el 2012 médica generalista del Centro Asistencial, el único establecimiento sanitario del municipio de Tolhuin, en Tierra del Fuego. El lunes fue hallada muerta en la vivienda que compartían con un joven en el barrio Altos de la Montaña de la localidad fueguina.

El hombre fue el encargado de alertar a las autoridades sobre el hallazgo del cadáver. Fue detenido y luego se negó a prestar la declaración indagatoria, aunque aclaró que viajó a Río Grande para arreglar su vehículo, y que cuando regresó encontró a su pareja muerta. Los investigadores hallaron inconsistencias en el relato.

Daniel Cesari Hernández, juez de instrucción 1 de Río Grande, está a cargo de la causa penal, y determinó acusarlo del delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.

Si bien no hay información oficial emanada desde la justicia de esa provincia, las primeras informaciones sobre el resultado de la autopsia habrían arrojado que María Alejandra Accetti tenía algunos golpes y cortes en el cuerpo.