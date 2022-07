El hombre fue el encargado de alertar a las autoridades sobre el hallazgo del cadáver en la vivienda en la que ambos convivían en el barrio Altos de la Montaña de la localidad fueguina. El acusado dijo que viajó a Río Grande para arreglar su vehículo y que cuando regresó encontró a su pareja muerta.

El femicidio de María Alejandra Acetti conmociona Tierra del Fuego.jpg El femicidio de María Alejandra Acetti conmociona Tierra del Fuego

Según describen medios de Tierra del Fuego, los investigadores hallaron inconsistencias en el relato del sospechoso, sobre todo en los tiempos del viaje. Daniel Cesari Hernández, juez de instrucción 1 de Río Grande, está a cargo de la causa penal.

El juez decidió la continuidad de la prisión preventiva hasta que se resuelva la situación procesal, en un término máximo de diez días, informó oficialmente la Justicia fueguina a través de un comunicado, mientras movimientos feministas pidieron “un fallo con perspectiva de género y pena máxima al acusado”.

La “Colectiva Feminista” de Río Grande, convocó a una marcha en el centro de la ciudad. "El femicidio de la médica vuelve a poner en agenda la violencia machista que ejerce este sistema patriarcal sobre nuestros cuerpos y que nos cuesta la vida a las mujeres", aseveró la organización.

El hermano sospecha de una ex pareja que reside en Jujuy

José María es el hermano de la médica jujeña y también abogado penalista: “La última vez que la vimos a Ale fue cuando vino acá a San Salvador de Jujuy con Sebastián en vehículo. Fue cuando lo conocimos a él”, dijo en dialogo con FM Fuego.

“Es una excelente persona, no quiero pecar si él tiene la culpa o no, sólo le quiero decir a la justicia que por portación de cara o de apellido culpan a la persona equivocada, porque mi hermana se fue de San Salvador de Jujuy por violencia de género, el ex marido la golpeaba”, denunció el abogado.

Según dijo el hermano de la médica, la ex pareja en Jujuy “le llegó a romper la clavícula. Con mi hermana convaleciente, este tipo ingresó y la intentó ahorcar. Mi hermana amó ser médica, por eso se fue a Rincón de Los Sauces y este tipo fue hasta allí, la encontró, la golpeó”.

También acotó que “la hija de ambos una vez se vino a quedarse con el padre y éste la obligaba a que se drogue, la golpeó y mi sobrina se fue a un puente que tiene 24 metros y se tiró al vacío”, relató horas después del crimen de su hermana.

Para Soria la ex pareja se fue hasta Tierra del Fuego “a molestarla y Sebastián (su actual pareja) la defendió varias veces cuando este tipo se presentó en la casa, lo sé bien, se han agarrado a las piñas”, y pidió la detención de la ex pareja.