El Ente Autárquico Permanente anunció que los sábados estudiantiles de la edición 2022 serán el 13 y 27 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Se espera una gran convocatoria de todo el estudiantado jujeño que tuvo muchas interrupciones durante el 2020 y el 2021 debido a la pandemia de Coronavirus.

Fiesta Nacional de los Estudiantes: elección capital 2022 Fiesta Nacional de los Estudiantes: elección capital (foto archivo).

Este viernes por la noche se confirmó que la Elección Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes se realizará el domingo 11 de septiembre y por primera vez no estará dentro del cronograma oficial.

Cabe destacar que todavía no está confirmado el lugar donde se emplazará el escenario, ya que el Estadio Federación de Básquet se encuentra en remodelación y no estará listo para esa fecha. Históricamente la elección del departamento Dr. Manuel Belgrano era parte del cronograma oficial de la FNE y ese día no había desfiles de carrozas, en tanto que ahora será casi una semana antes del inicio de las actividades.

- Elección de la Reina Provincial: 19 de septiembre.

- Elección de la Reina Nacional: 23 de septiembre.

Este viernes venció el plazo para la presentación de proyectos para la Fiesta Nacional de los Estudiantes y se confirmó que serán 62 los colegios de toda la provincia quienes presenten sus carrozas y carruajes en las distintas categorías.

Será la vuelta de los desfile de la forma en que la familia estaba acostumbrada tras dos años de pandemia de Covid-19 y hay grandes expectativas por parte de los estudiantes para vivir la 72° edición de la FNE.

Por el momento se desconoce cuántas carrozas y carruajes serán, ya que los trabajadores del Ente Autárquico Permanente se encuentran realizando el desglose de los proyectos presentados para este año. Lo que está confirmado es que serán 11 carrozas técnicas.