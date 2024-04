FNE 2024: "Ser representante va más allá de lo físico", dijo Paz Jure

"La misión primavera es un viaje que hicimos a los pueblos solares, visitando escuelas primarias y secundarias. Acercamos la Fiesta Nacional de los Estudiantes porque muchas veces no tienen la posibilidad de llegar hasta San Salvador de Jujuy para vivirla", dijo y destacó la emoción y el cariño recibido por parte de los niños y jóvenes de estas comunidades, así como la oportunidad de conocer realidades diferentes y culturas que enriquecieron su perspectiva.

Fueron dos días donde la joven recorrió junto al equipo del Ente Autárquico Permanente los pueblos de San Francisco, La Ciénaga, Cieneguillas y El Angosto.

¿Qué significa ser la representante provincial?

"Ser representante va más allá de lo físico. Estoy representando a todos los estudiantes de Jujuy. Es una responsabilidad enorme y es más que una capa y corona", indicó y subrayó que su rol conlleva un profundo compromiso y honor, donde se esfuerza por hacerlo de la mejor manera posible, siempre sintiéndose parte de la comunidad estudiantil.

"Soy una más, llevar la capa y la corona no me cambia en nada ni me diferencia del resto de los estudiantes", agregó.

Se viene la elección del José Hernández

Al hablar sobre los preparativos para la próxima elección en el Colegio José Hernández el 17 de mayo, Paz compartió la intensa actividad que están llevando a cabo: rifas, ferias de platos y la recolección de fondos para la carroza y la elección.

Cabe destacar que las candidatas ya empezaron a realizar talleres en el establecimiento de cara a la gran noche.