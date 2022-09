image.png Elección Reina Nacional - FNE

¿Qué personaje hizo en Piratas del Caribe?

Jorgelina Airaldi luego de ser Reina Nacional de los Estudiantes y triunfar como modelo, llegó a actuar en Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas junto a Johnny Depp, pero la joven terminó dándole una cachetada al galán de Hollywood, y se volvió viral.

En una entrevista con la revista Gente, Jorgelina contó que le pegó a Depp... ¡porque el guión lo requería! Además habló sobre cómo llegó a interpretar a una sirena en la famosa saga que cautivó a grandes y chicos.

image.png Jorgelina Airaldi, Reina Nacional 2001 actuó en Piratas del Caribe 4

“Estaba en Los Ángeles por trabajo y me preguntaron si quería ir a Hawaii. No sabía mucho de qué se trataba. Sin embargo, al mes estaba caracterizada como sirena y filmando Piratas del Caribe”, aseguró Airaldi. Y agregó: “Cada vez que Johnny llegaba al set saludaba a todos, hacía chistes. Además, cuando empezaba la jornada él arrancaba desde el primer minuto en personaje. Estaba todo el día en la piel de Jack Sparrow, te hablaba como Jack, se movía como Jack”.

Pero no todo fue color de rosa, Jorgelina tuvo un momento de mucha tensión: “En pleno rodaje, y por obra y gracia del guión, no me quedó otra que pegarle un cachetazo. Me decía ‘pegame, no tengas miedo, pegame’. Yo no lo podía creer… Antes de filmar esa escena me temblaban las manos. Por suerte me relajó la actitud de él: parecía que tenía ganas en serio de que le pegara”.

Piratas del Caribe 4: escena de las sirenas

Piratas del Caribe 4: Escena de las Sirenas [Latino]