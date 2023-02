Gerardo Morales: "El proyecto debe continuar y ser transformador"

“Somos la expresión de la unión, paz y trabajo. Esas fueron las consignas y siguen siendo. Era lo que teníamos que lograr. Es lo que ahora hace falta a nivel nacional”, agregó el presidente del partido que ya anunció su candidatura a presidente.

Por otro lado, criticó al Gobierno nacional: “Está ausente. Es un frente que se vive peleando en gestión. Es el más incapaz de la historia con un presidente sin carácter”, dijo y subrayó que “necesitamos un presidente que lidere con carácter, experiencia y capacidad de gestión, que conozca el país y tenga un programa de gobierno. Eso es lo que somos en Jujuy”.

“El Gobierno nacional nos para todos los proyectos pero nosotros no nos arrodillamos y tenemos un montón de planes con recursos propios. Enfrentamos la vida de pie, es la gran demostración hacia Nación. Pusimos en marcha una épica transformadora con principios ideológicos como la modernidad Y lucha contra el cambio climático”, indicó.

Por otro lado, anunció que en los próximos días lanzará una licitación de 2mil km de fibra óptica para 641 escuelas de la provincia a las que además se les entregará equipamiento tecnológico de última generación.

“Aportar a la educación pública es un principio de la UCR y eso hacemos. Desde este año el 64% de las escuelas tienen jornadas extendidas, más horas y más contenidos. Empezamos con ingles obligatorio desde la primaria, ya estamos convocando a los docentes. El registro explotó”, agregó.

“El proyecto debe continuar y ser transformador. La diferencia con los otros es que nos animamos a cambiar y asumimos los riesgos para hacerlo. Vamos a seguir gobernando la provincia, no hay dudas de eso”, aseguró en un tono electoral de cara a la campaña.

“Llegamos a cada rincón de la provincia, no hay pueblo que no haya visitado, no hay jujeño que no haya visto en estos 7 años de gobierno. Así se gobierna, con estado presente pero con todos los funcionarios presentes en el territorio. Así se gobierna y así se debe seguir. Vamos a seguir trabajando por Jujuy y su pueblo. Estamos haciendo cosas que van a quedar para siempre”, finalizó.

Raúl Jorge: “El 7 de mayo nos encontrará festejando”

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, fue uno de los oradores de la mañana. “ Este movimiento hace unos años se veía tan lejos. Fuimos la tercer fuerza provincial pero no bajamos los brazos y seguimos luchando”, indicó.

“Las convenciones radicales se podían hacer en un Fiat 600 y hoy cuando vemos esta cantidad y calidad de dirigencia con convicción política y social, los valores y la frente alta para defender los valores y legados da mucha satisfacción”, agregó.

“Tenemos los cuadros suficientes para seguir gobernando provincias y municipios donde hay intendentes con gestiones extraordinarias por el bien de sus pueblos. El 7 de mayo nos encontrará festejando con nuevos desafíos”, finalizó.