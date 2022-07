El gobernador de Jujuy , visitó el ciclo “Entrevistas” que conduce Luis Novaresio en La Nación . Consultado por la influencia que tuvo en él su padre Gerardo, no pudo evitar el llanto al recordar su muerte cuando el tenía 17 años.

“De mi viejo aprendí a laburar, a jugar al ajedrez. Esto de que no hay…”, dijo antes de quebrarse . “Disculpame… tal vez lo vayas a tener que cortar esto”, llegó a decirle entre lágrimas a Novaresio, que le contestó: “No hay nada más hermoso que la emoción recordando a la familia”.

Morales reveló que el fallecimiento de padre le cambió la vida, “porque fue la insignia de trabajo, de esfuerzo, de todo”, explicó el gobernador de la provincia. “Por eso cuando te digo que hay que… discúlpame”, dijo ante de volver a quebrase.

Gerardo Morales recordó haber jugado una partida simultánea con Bobby Fischer, por entonces campeón mundial de ajedrez y protagonista del Encuentro del Siglo junto a Boris Spasski-. “Tenía 12 años. Fui campeón del noreste argentino”, reveló y, entre risas, admitió: “Obviamente, después me dieron una paliza”.

GERARDO MORALES - Gobernador

Su vida tras la muerte de su padre

El líder político de la Unión Cívica Radical y referente de Juntos por el Cambio, dijo que el fallecimiento de su padre, quien fue empleado ferroviario por años, lo marcó. “Yo tenía 17 y cursaba cuarto año. Dejé de estudiar y me puse a laburar. Cursé libre quinto año”, contó.

Morales señaló que uno de los primeros empleos fue como mozo en el comedor de un ferrocarril: “Me permitía viajar a ver a mi hermano a Buenos Aires. Lo malo era que tenía que dormir en el coche, tirado en el piso y debajo de una frazada”.

“Tuve algunas experiencias no tan buenas porque estaba aprendiendo. Por ejemplo, cuando vos vas a abrir una soda en una mesa, si no la inclinás y la abrís de una determinada forma, porque el tren se mueve, mojás a todos. Eso me pasó. Y así fui perfeccionándome también”, expresó el gobernador jujeño.

Gerardo Morales lloró al recordar a su padre.jpg Gerardo Morales lloró al recordar a su padre

El gobernador jujeño también subrayó que tuvo otros trabajos, como el de bicicletero: “Si tenés problemas en el piñón o en la horquilla, te lo puedo arreglar”, le dijo a Luis Novaresio risueñamente en la charla que se tornó más distendida.

Además Morales indicó que también se desempeñó como encuestador y docente. “Empecé como ayudante y terminé siendo consejero académico. Me tocó redactar cosas como estatutos”, dijo sobre el inicio de su vocación política.

Morales resaltó su función de docente y dijo que fue una tarea que aun añora, y repasó sus primeros pasos en la política. “Primero que todo fui contador en la Municipalidad de Jujuy con Horacio Guzmán. Años después me recibí y pasé a ser rápidamente diputado provincial y presidente de la Federación Universitaria Jujeña”.

Gerardo Morales en Buenos Aires

El presidente de la Unión Cívica Radical recorrió varias ciudades de Buenos Aires, donde habló del proyecto de gestión. "Somos un partido centenario cuyos principios e ideales siguen más vigentes que nunca, no han cambiado nada", dijo el dirigente siendo contundente en el sentido de pertenencia que sigue existiendo entre los radicales.

Sobre el país y su actualidad, dijo que "es fundamental recuperar la cultura del trabajo, eso se ha degradado y necesitamos como país recuperarlo", y resaltó los logros que tuvo Jujuy en materia de mejora en la producción.