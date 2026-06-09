Gil Urquiola en Política a las Brasas: "Vamos a seguir ampliando el sistema de videovigilancia"

El secretario de Seguridad de Jujuy, Ariel Gil Urquiola, participó de Política a las Brasas y realizó un amplio repaso sobre la situación de la seguridad en la provincia. Durante la entrevista se refirió al funcionamiento del sistema de videovigilancia, la incorporación de nuevas tecnologías, la cantidad de efectivos policiales, el combate al narcomenudeo, la violencia intrafamiliar y los desafíos que enfrenta el Estado para prevenir delitos y mejorar la respuesta ante emergencias.

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Además, explicó cómo se planifican las políticas de seguridad, cuáles son las zonas donde se concentra la atención de las fuerzas policiales y por qué considera que la seguridad no depende exclusivamente de la Policía sino también de otros actores de la sociedad.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el sistema de cámaras de seguridad que actualmente funciona en la provincia, las críticas que reciben y los planes para continuar ampliándolo.

Ante una de las preguntas más frecuentes de los ciudadanos, Gil Urquiola respondió de manera contundente: “Las cámaras funcionan”.

No obstante, Gil Urquiola explicó que existen situaciones que pueden provocar interrupciones temporales en algunos equipos. “Obviamente tenemos cámaras que, ya sea por vandalización, por desperfectos en el suministro eléctrico, por algún tipo de desconexión o por alguna descarga eléctrica, quedan fuera de funcionamiento. Pero ahí se realizan los reportes y se reparan”, señaló.

Según indicó el funcionario, los tiempos de reparación pueden variar de acuerdo con el tipo de desperfecto. “Según el tipo de desperfecto o arreglo, podríamos hablar de un promedio de una semana”, remarcó.

También señaló que en algunos sectores de la ciudad la vegetación afecta el campo visual de los dispositivos, motivo por el cual se realizaron trabajos específicos junto al municipio capitalino. “Casualmente se despejaron más de 40 puntos junto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy para lograr que las cámaras puedan tener una mejor visualización”, sostuvo.

Asimismo, el secretario de Seguridad explicó que sólo en la capital provincial existen alrededor de 600 cámaras operativas. Y aclaró: “Estoy hablando solamente de Capital”.

Embed - Política a las Brasas - Secretario de Seguridad de Jujuy, Ariel Gil Urquiola - 09/06/2026

El funcionario confirmó que tienen previsto continuar expandiendo el sistema hacia otros municipios. “El plan que estamos desarrollando contempla seguir ampliando el sistema de videovigilancia en distintos puntos de la provincia”, precisó. Además, adelantó que la estrategia no se limita únicamente a sumar cámaras.

“Además de las cámaras, estamos incorporando otras herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias”, detalló.

Consultado sobre cómo se determina dónde instalar los dispositivos, explicó que la decisión surge de un análisis técnico elaborado por el Ministerio de Seguridad. “La definición del lugar donde se colocan las cámaras de vigilancia está a cargo del Ministerio”, explicó y agregó: “Eso se hace en base a zonas críticas o zonas calientes que surgen de los mapas del delito que se elaboran mensualmente”.

Otro aspecto destacado fue la incorporación de nuevas tecnologías para investigaciones criminales. “Las cámaras de seguridad, en principio, son un sistema de prevención bastante avanzado”, reiteró.

Respecto de la posibilidad de utilizar reconocimiento facial, confirmó que algunas cámaras ya cuentan con esa capacidad. Y detalló: “Algunas cámaras tienen la posibilidad de identificar rostros y otras tienen una tecnología como un paso anterior a la actual, pero se está trabajando en actualizar todo”.

La videovigilancia se complementa además con drones, tótems de seguridad y sistemas de monitoreo permanente desde el Centro de Monitoreo 911.

Gil Urquiola

Sobre los tótems, Gil Urquiola explicó que “la idea es instalarlos en lo que denominamos corredores seguros”. Y aclaró que no sólo pueden ser utilizados por una víctima. “Cualquier ciudadano que observe un robo, una situación de violencia o algún hecho que requiera asistencia puede activarlo”, precisó remarcando que cuando se acciona uno de estos dispositivos se genera una comunicación directa con el sistema de emergencias.

Además, especificó que se enciende una alarma lumínica y se pone en funcionamiento una cámara de 360 grados.

Gil Urquiola también destacó el potencial de la inteligencia artificial para optimizar recursos. “La inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta muy útil porque permite aliviar tareas administrativas y mejorar la planificación de los recursos, la distribución de móviles y la asignación de personal”.

Situación de la Policía en Jujuy

Durante la entrevista Gil Urquiola respondió cuántos policías tiene actualmente la provincia y si ese número alcanza para cubrir la demanda existente. El funcionario aseguró que Jujuy se encuentra dentro de parámetros aceptables en comparación con estándares internacionales.

Sin embargo, explicó que una cosa es la planta total y otra la cantidad de efectivos disponibles para prestar servicio. “Más o menos de una planta de personal activa podríamos estar hablando de un 75% a 80%”, especificó puntualizando en que ese porcentaje incluye a quienes realizan tareas de prevención, investigación y seguridad operativa.

Respecto de la cantidad total de efectivos, señaló: “En total, hablando de servicio efectivo, estaríamos hablando de 9.000 policías más o menos”.

Aun así, reconoció que todavía existen necesidades. “Respecto de si la cantidad de policías es suficiente, no, no es suficiente en un 100%”, reconoció el funcionario y estimó: “Nosotros estaríamos entre un 85% y un 88%”.

Para reforzar la estructura policial, adelantó que próximamente se incorporarán nuevos agentes. “Estamos hablando de 482 o 486 ingresos”, acotó y remarcó que el funcionamiento de la Policía no depende únicamente del personal que patrulla las calles. “Es tan importante el mecánico que trabaja en los móviles policiales para arreglarlos y hacer que salgan a funcionar”, sostuvo.

Violencia intrafamiliar: el delito que más denuncias genera en Jujuy

Gil Urquiola explicó el rol de la Policía ante casos de violencia. “En el 99% de los casos, el primer interventor es la policía”, aseguró detallando que a partir de esa primera intervención se activan distintos protocolos que buscan asistir a la víctima y poner en marcha la investigación correspondiente.

“Habitualmente lo que se tiene o se debe hacer es verificar la situación, ir en ayuda de la víctima”. Y agregó: “A partir de ahí puede haber algún tipo de aprehensión en contra de la persona que se encuentra sindicada”.

“Tanto desde el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano y también el Ministerio Público de la Acusación se hacen capacitaciones y charlas para ir abordando este tema”, expresó el funcionario y destacó la importancia de identificar señales tempranas.

Drogas en Jujuy: por dónde ingresan y cuáles son las zonas más afectadas

Consultado sobre el narcotráfico y el narcomenudeo, Gil Urquiola aseguró que la principal vía de ingreso de droga a la provincia es terrestre. “La problemática de la droga en la provincia de Jujuy y el ingreso de droga es, le podría decir, en un 99% por vía terrestre”, precisó.

Además descartó que existan reportes de vuelos clandestinos vinculados al narcotráfico. “Nosotros no hemos detectado vuelos de avionetas, vuelos ilegales”, explicó haciendo alusión a lo que sucede en otras provincias.

Respecto de las rutas de ingreso, el funcionario explicó que “puede ser por Ruta 9, Ruta 34 o por pasos no habilitados”. No obstante, indicó que la geografía provincial permite concentrar controles en determinados puntos.

Sobre el narcomenudeo, reconoció que existen sectores donde la problemática tiene mayor incidencia. “Alto Comedero sigue siendo una zona caliente”, sintetizó y agregó que “Fraile Pintado y Libertador también presentan este tipo de flagelos”.

El funcionario destacó que actualmente existen herramientas para realizar denuncias anónimas. “La denuncia anónima puede realizarse por llamada telefónica a cualquier unidad policial”, precisó y recordó la existencia de buzones administrados por el Ministerio Público de la Acusación.

Política a las brasas

Accidentes viales, alcohol y prevención

Gil Urquiola reconoció que el alcohol continúa siendo uno de los factores que más inciden en los siniestros viales.

Cuando fue consultado sobre el rol del alcohol en los incidentes viales, respondió: “Lamentablemente sí”.

Aunque evitó profundizar en estadísticas puntuales, reconoció que se trata de una problemática permanente que requiere controles constantes y trabajo preventivo.

El nuevo modelo de gestión policial y el funcionamiento de las comisarías

Finalmente, Gil Urquiola explicó que la provincia se encuentra revisando el modelo operativo con el que trabaja actualmente la Policía.

Según detalló, durante muchos años la estructura estuvo basada principalmente en comisarías, subcomisarías y destacamentos distribuidos según la cantidad de habitantes. Posteriormente se avanzó hacia un sistema de centros de gestión.

“Las seccionales pasaron a ser centros administrativos o unidades administrativas”, remarcó y explicó que los centros de gestión concentraron tareas operativas. Sin embargo, el sistema vuelve a encontrarse en revisión. “Este sistema se está revisando, se está repensando”, aseguró.

“Estamos diseñando otro sistema que consiste en darle mayor importancia a los centros de gestión”, explicó y concluyó que uno de los objetivos es “mejorar el tiempo de respuesta ante los llamados al 911”.

“Las políticas de seguridad son exitosas cuando existe una planificación adecuada a corto, mediano y largo plazo”, sostuvo el funcionario.

Preguntas de la audiencia: emergencia en seguridad, violencia, siniestros viales y régimen penal juvenil

Como ocurre en cada edición de Política a las Brasas, la audiencia tuvo la posibilidad de realizar consultas directas al invitado. En este caso, varias de las preguntas estuvieron vinculadas con la situación de la seguridad en la provincia, la siniestralidad vial y la implementación del régimen penal juvenil.

¿Es necesaria una emergencia en seguridad en Jujuy?

“Desde mi punto de vista, la emergencia sería que estaríamos en una crisis de seguridad y creo que no es tal en esta provincia”, sostuvo el funcionario y remarcó que la situación de Jujuy debe analizarse dentro del contexto nacional.

No obstante, reconoció que existen situaciones que requieren respuestas más rápidas por parte del Estado.

Consultado sobre la utilización de efectivos policiales como choferes o custodios, sostuvo que muchas de esas funciones continúan siendo necesarias. “No por una cuestión de lujo o de pertenecer a una casta, sino simplemente por una cuestión de seguridad y de practicidad”, sintetizó. También aclaró que la cantidad de custodias policiales se redujo en los últimos años. “Yo personalmente no tengo custodia y hay muchos funcionarios que tampoco tienen custodia”, explicó reiterando que “estamos en lo mínimo que necesitan los funcionarios”.

Gil urquiola en Política a las brasas

Denuncias por violencia y controles internos a la Policía

Gil Urquiola explicó que cualquier persona puede realizar la denuncia en la dependencia policial más cercana. “La denuncia se puede hacer en cualquier seccional de la zona”, reiteró.

Respecto a la posibilidad de que existan efectivos policiales denunciados por abuso de autoridad, indicó que no contaba con datos precisos en ese momento. “Toda denuncia que involucre a personal policial inicia tareas administrativas en cuanto a sumario administrativo para ver si hay algún tipo de responsabilidad”, recordó dando cuenta del procedimiento.

Seguridad vial: “Estamos arriba de la media nacional”

Al ser consultado sobre la situación de Jujuy respecto de los indicadores nacionales, el secretario reconoció: “Sí, lamentablemente estamos arriba de la media nacional”.

Según explicó, esa realidad obliga a reforzar las estrategias de prevención y control. “Hay gente que no toma conciencia, sigue conduciendo en estado de ebriedad”, puntualizó el funcionario. Además cuestionó las reacciones que suelen producirse cuando se detectan infracciones.

Cómo se prepara Jujuy para el régimen penal juvenil

Gil Urquiola explicó que actualmente se trabaja junto a distintos organismos para capacitar al personal que tendrá intervención en estos casos. “Se están trabajando los protocolos para capacitar al personal policial y al personal penitenciario”, reiteró.

“Se está trabajando en refuncionalizar algunos espacios y también en un proyecto bastante más importante”, detalló el secretario de Seguridad.

Además indicó que se están realizando proyecciones para anticiparse al impacto que pueda tener la baja de la edad de imputabilidad. Según afirmó, la provincia se encuentra en condiciones de afrontar una primera etapa de implementación.

Preguntas que arden por Ana y Silvina

¿Cuál fue el primer cambio que implementaste en la Policía desde tu asunción?

“No sé si es un cambio fuerte, pero por lo menos una toma de conciencia respecto de que, en materia salarial, para mí era un desafío importante y llevamos a cabo negociaciones teniendo en cuenta no solamente el presupuesto de la provincia, sino entender y darle valor al trabajo que hace el personal policial y el personal penitenciario”.

¿Qué te sorprendió para mal cuando entraste a la Policía de la Provincia y te hiciste cargo del Ministerio de Seguridad?

“Lo que me sorprendió para mal, y yo realmente soy sincero y no sé si lo podré ver, por lo menos en mi calidad de funcionario, ya sea por el tiempo que pueda estar o porque es un proceso bastante complejo, es la mística policial”.

“Yo cuando entré en la Policía de la Provincia, entré como abogado en el año 2006 o 2007 y me fui en el año 2011 al Poder Judicial, y había una mística muy importante. Había personal policial muy comprometido con su trabajo. Los cuerpos especiales, como Infantería, tenían una formación quizás más militarizada de lo que es ahora, pero esta mística policial estaba dada por el respeto al uniforme, por las ganas de trabajar, había vocación”.

“Si bien muchas veces me comentaban —la mayoría de mis amigos de esa época ya están retirados— que muchos habían entrado por necesidad, de a poco se les fue despertando la vocación policial y lograron desempeñar sus tareas muy bien. Obviamente, como en toda institución, hay personas buenas y personas que no lo son tanto”.

“A esa mística yo la veo bastante disminuida. Es muy común escuchar que “no sentimos el uniforme” o que “no sienten el uniforme”. Bueno, es así. Eso hace muchas veces que, si bien se trabaja con los recursos que se tienen, yo no vea al personal policial muy animado o muy compenetrado con el trabajo. Eso es lo que me duele”.

¿Cuántos detenidos hay alojados actualmente en comisarías?

“Es un número muy bajo. No lo tengo precisado. Pero es propio, en razón de que se trata de medidas coercitivas muy cortas: aprehendidos, arrestados o personas con preventivas muy breves. A veces el traslado al Servicio Penitenciario implica más trámite administrativo que otra cosa”.

¿Por qué asumiste como secretario de Seguridad y no como ministro?

“En su momento fue lo que se dispuso. En realidad era, como dije, una situación coyuntural. Eso fue lo que se me ofreció y obviamente lo acepté. Porque entendí que, más allá de que uno tiene su corazoncito de policía, también se trata de servir de la mejor forma que uno pueda en base a la experiencia que tiene”.

¿Por qué se dice que los móviles policiales no tienen nafta? ¿Es una realidad?

“Hasta donde yo sé, no. En realidad las comisarías tienen poca disponibilidad de móviles. Más bien son los centros de gestión los que manejan eso. Y casualmente el tema del combustible, que antiguamente se hacía a través de vales y cargas de combustible, era un procedimiento medio burocrático y engorroso. Ahora tienen tarjetas de YPF. Es decir, van, cargan combustible y después se paga la carga. No es tan complejo como era antes”.

¿Creés que son necesarias las guardias urbanas o las policías municipales?

“Son necesarias. Como dije, la seguridad la hacemos entre todos. Y obviamente hay municipios como Perico o El Carmen que tienen guardias municipales y colaboran, y coadyuvan, con la Policía”.

¿Son necesarias policías realizando tareas administrativas?

“Sí, son necesarias. Porque la Policía no es solamente seguridad, prevención e investigación. El apoyo a esas tareas, que son las primordiales, son justamente las tareas administrativas y las tareas logísticas”.

¿Cómo funciona el Instituto de Seguridad Pública? ¿Bien o mal?

“El Instituto de Seguridad Pública funciona bien. De hecho es el único centro de reclutamiento que tenemos para personal policial y para el Servicio Penitenciario. Obviamente hay vicisitudes y cuestiones académicas que merecen ser revisadas y reestructuradas. Pero es un instituto que da lo mejor dentro de la estructura y de los medios que dispone”.

¿Cómo calificás la seguridad de la provincia del 1 al 10?

“Pregunta difícil, porque es como que me estaría calificando a mí mismo. Pero voy a ser bastante humilde al calificarme. Creo que estaríamos en un 7. Hay mucho por hacer”.