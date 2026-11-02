Gran concurrencia en cementerios de Jujuy: "Podríamos compararlo con el estadio de Gimnasia"

Los cementerios municipales de San Salvador de Jujuy recibieron una importante cantidad de visitantes durante el fin de semana y este lunes 2 de noviembre, en el marco del Día de los Fieles Difuntos . Cristian Alancay, director de Cementerios, destacó la concurrencia de las familias y comparó la cantidad de personas con la que puede reunir el estadio de Gimnasia de Jujuy.

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Muchísima gente, podríamos quizás compararlo con el estadio de fútbol de Gimnasia, expresó el funcionario al ser consultado sobre la asistencia a los cementerios municipales. Muchísima gente, podríamos quizás compararlo con el estadio de fútbol de Gimnasia, expresó el funcionario al ser consultado sobre la asistencia a los cementerios municipales.

Cuando fue consultado sobre si la cantidad de visitantes podía alcanzar las 18.000 personas, Alancay respondió: “Quizá un poco más”. Sin embargo, no precisó una cifra oficial.

Además de las visitas a los sepulcros, este lunes se programaron celebraciones religiosas en los dos cementerios municipales. Según detalló Alancay, el obispo estará a cargo de ambas ceremonias:

Cementerio del Rosario: misa a las 10 de la mañana.

Cementerio El Salvador: misa a las 18 horas.

El director también confirmó que, desde el sábado, los cementerios mantienen un horario de atención de 7 a 19 horas, tanto para las visitas como para los trámites administrativos. Asimismo, aclaró que la administración funciona en el Cementerio El Salvador.

Cortes de tránsito en inmediaciones del Cementerio del Rosario

La gran concurrencia también generó un importante movimiento vehicular en las calles cercanas a los cementerios. En el caso del Cementerio del Rosario, Alancay confirmó que la calle 9 de Julio permanecía cortada entre Pellegrini y Oscar Orías.

El funcionario señaló que el tránsito en las inmediaciones era muy fluido debido a la cantidad de vecinos que se acercaron durante estas jornadas.

Recomendaciones para quienes visitan los cementerios

Desde la Dirección de Cementerios solicitaron a las familias reemplazar el agua de los floreros por arena, como medida preventiva. Alancay también pidió evitar el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos, debido a las dificultades que genera la alta concurrencia para el uso de los sanitarios.

“Los sanitarios se ven muy saturados por la gran concurrencia y no están preparados para brindar un servicio a gran cantidad de personas”, explicó.

En relación con el abastecimiento de agua, indicó que su uso se encuentra limitado y que cuentan con el acompañamiento del personal de Espacios Verdes. Para reforzar el servicio, se dispusieron dos tanques cisterna que son recargados constantemente durante las jornadas de mayor concurrencia.