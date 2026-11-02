Recolectaron más de 500 neumáticos en el Neumatón de capital: habrá otro en noviembre

Se llevó adelante una nueva jornada del Neumatón en el barrio Santa Rita, donde se recolectaron más de 500 neumáticos fuera de uso. La actividad contó con la participación de vecinos y comerciantes de los barrios Malvinas, Santa Rita y sectores cercanos, con el objetivo de fomentar el reciclaje y reducir los posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta entre el municipio capitalino, el Ministerio de Salud, centros vecinales y comerciantes, quienes trabajaron en la convocatoria y concientización de la comunidad.

El encargado de Economía Circular, Marcelo Molina, destacó la participación de los vecinos y explicó que el operativo fue el resultado de un trabajo previo realizado en distintos sectores de la ciudad.

“Esta campaña comenzó hace varios días con un trabajo puerta a puerta para invitar a los vecinos a participar, además de charlas de concientización sobre la importancia del reciclado de distintos materiales, como cartón, plástico y aluminio”, señaló.

Durante la jornada se recibieron más de 500 cubiertas de automóviles, camionetas, motocicletas y bicicletas que ya no estaban en condiciones de uso.

Molina explicó que los neumáticos recolectados serán trasladados a una fábrica de cemento, donde se utilizarán como combustible. De esta manera, se busca evitar su acumulación en espacios abiertos y reducir los lugares donde puede acumularse agua.

La recolección de cubiertas también ayuda a prevenir el dengue

Uno de los principales objetivos del Neumatón es prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, ya que los neumáticos abandonados pueden acumular agua de lluvia y convertirse en criaderos.

“En el caso de los neumáticos, la recolección representa también una medida preventiva contra el dengue”, explicó Molina, quien remarcó la importancia de eliminar estos elementos de patios, terrenos y espacios públicos.

Además de las cubiertas, durante el operativo se recibieron cantidades importantes de plástico, cartón y aluminio, materiales que serán destinados a procesos de reutilización o reciclaje.

Preparan una nueva edición del Neumatón para noviembre

Otro de los aspectos destacados fue el interés de algunos vecinos en recuperar neumáticos para transformarlos en macetas y otros productos que luego pueden comercializarse, promoviendo alternativas de reutilización.

Finalmente, Molina adelantó que se prevé organizar una nueva jornada del Neumatón durante noviembre, destinada especialmente a quienes no pudieron acercarse a esta convocatoria.

Desde el municipio buscan dar continuidad a estas actividades para fortalecer la participación comunitaria, promover la separación de residuos y contribuir a la prevención del dengue en distintos barrios de San Salvador de Jujuy.