lunes 02 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de noviembre de 2026 - 09:11
Jujuy.

Recolectaron más de 500 neumáticos en el Neumatón de capital: habrá otro en noviembre

El Neumatón se realizó en barrio Santa Rita con la participación de vecinos y comerciantes. Buscan impulsar el reciclaje y prevenir el dengue.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Neumatón en barrio Santa Rita&nbsp;

Neumatón en barrio Santa Rita 

Se llevó adelante una nueva jornada del Neumatón en el barrio Santa Rita, donde se recolectaron más de 500 neumáticos fuera de uso. La actividad contó con la participación de vecinos y comerciantes de los barrios Malvinas, Santa Rita y sectores cercanos, con el objetivo de fomentar el reciclaje y reducir los posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Lee además
Neumatón en Alto Comedero (Archivo)
Prevención.

Neumatón en Alto Comedero esta semana: cuándo y dónde será
Alto Comedero: retiraron más de 500 cubiertas en el Neumatón. 
Operativo ambiental.

Alto Comedero: retiraron más de 500 cubiertas en el Neumatón

La iniciativa fue organizada de manera conjunta entre el municipio capitalino, el Ministerio de Salud, centros vecinales y comerciantes, quienes trabajaron en la convocatoria y concientización de la comunidad.

Neumatón en barrio Santa Rita

Neumatón en barrio Santa Rita

Más de 500 neumáticos recolectados en una jornada

El encargado de Economía Circular, Marcelo Molina, destacó la participación de los vecinos y explicó que el operativo fue el resultado de un trabajo previo realizado en distintos sectores de la ciudad.

“Esta campaña comenzó hace varios días con un trabajo puerta a puerta para invitar a los vecinos a participar, además de charlas de concientización sobre la importancia del reciclado de distintos materiales, como cartón, plástico y aluminio”, señaló.

Durante la jornada se recibieron más de 500 cubiertas de automóviles, camionetas, motocicletas y bicicletas que ya no estaban en condiciones de uso.

Molina explicó que los neumáticos recolectados serán trasladados a una fábrica de cemento, donde se utilizarán como combustible. De esta manera, se busca evitar su acumulación en espacios abiertos y reducir los lugares donde puede acumularse agua.

La recolección de cubiertas también ayuda a prevenir el dengue

Uno de los principales objetivos del Neumatón es prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, ya que los neumáticos abandonados pueden acumular agua de lluvia y convertirse en criaderos.

“En el caso de los neumáticos, la recolección representa también una medida preventiva contra el dengue”, explicó Molina, quien remarcó la importancia de eliminar estos elementos de patios, terrenos y espacios públicos.

Además de las cubiertas, durante el operativo se recibieron cantidades importantes de plástico, cartón y aluminio, materiales que serán destinados a procesos de reutilización o reciclaje.

Preparan una nueva edición del Neumatón para noviembre

Otro de los aspectos destacados fue el interés de algunos vecinos en recuperar neumáticos para transformarlos en macetas y otros productos que luego pueden comercializarse, promoviendo alternativas de reutilización.

Finalmente, Molina adelantó que se prevé organizar una nueva jornada del Neumatón durante noviembre, destinada especialmente a quienes no pudieron acercarse a esta convocatoria.

Desde el municipio buscan dar continuidad a estas actividades para fortalecer la participación comunitaria, promover la separación de residuos y contribuir a la prevención del dengue en distintos barrios de San Salvador de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Neumatón en Alto Comedero esta semana: cuándo y dónde será

Alto Comedero: retiraron más de 500 cubiertas en el Neumatón

Llega una nueva edición del Neumatón: dónde y cuándo será

Recuperaron más de 400 cubiertas en el Neumatón de Barrio Alberdi

¿Tenés alguno de estos apellidos? Los 20 más comunes de Jujuy y cuál lidera el ranking

Lo que se lee ahora
Día de los Fieles Difuntos 
Jujuy.

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: horarios de cementerios, misas y cómo funcionarán los servicios

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Mesa de ofrendas para el Día de Muertos 
Sociedad.

Día de los Muertos: qué significa y por qué se celebra cada 2 de noviembre

Día de los Fieles Difuntos 
Jujuy.

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: horarios de cementerios, misas y cómo funcionarán los servicios

Tilcara: rescataron a una mujer camino a la Garganta del Diablo
Jujuy

Tilcara: rescataron a una mujer camino a la Garganta del Diablo

CEDEMS declaró el estado de alerta y anunció medidas para el martes 3 de noviembre
Jujuy.

CEDEMS declaró el estado de alerta y anunció medidas para el martes 3 de noviembre

Tráfico vecinal fronterizo: los alcances de las medidas que afectan el comercio en La Quiaca. video
Resolución.

Tráfico vecinal fronterizo: qué cambia en La Quiaca tras las nuevas restricciones de ARCA

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel