Hallazgo estremecedor en herramientas que usaba el presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

La investigación por los homicidios cometidos en San Salvador de Jujuy avanza con un hallazgo estremecedor: herramientas usadas por el imputado presentaban restos de sangre. Según informó la Fiscalía, los elementos están siendo sometidos a procesos químicos y genéticos para determinar si corresponden a alguna de las víctimas conocidas o a posibles nuevos casos.

“En la casa encontramos mucho más de lo que se ve a simple vista. Son dos cotejos adicionales a los que ya tenemos, dos perfiles abiertos. Se recolectaron más de 200 muestras. No sabemos cuándo tendremos los resultados porque es un análisis arduo, cuestión de tener paciencia”, explicó Guillermo Beller, fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación.

Técnicas de análisis y cotejos genéticos Los restos hallados se están procesando mediante protocolos químicos avanzados y cotejados con perfiles de ADN de familiares de personas desaparecidas. Cada muestra requiere un procedimiento minucioso, ya que incluso pequeñas trazas de sangre pueden ser determinantes para confirmar la identidad de las víctimas y ampliar la causa judicial.

El hallazgo de restos biológicos en las herramientas no solo refuerza la hipótesis de un modus operandi, sino que también podría permitir a la Justicia identificar nuevos vínculos con otras víctimas. Hasta ahora, se confirmaron dos personas fallecidas por ADN: Jorge Omar Anachuri (68) y Sergio Alejandro Sosa (25), mientras que dos perfiles genéticos están siendo evaluados.

matias jurado MPA declaracion (6) Investigación paralela y cronograma Mientras se esperan los resultados de estos nuevos cotejos, la Fiscalía continúa con otras líneas de investigación, incluyendo pericias en la vivienda, análisis de objetos personales y seguimientos de denuncias por desapariciones vinculadas al imputado. “Paralelamente seguimos con otro tipo de investigaciones. Esto es un proceso largo, pero cada hallazgo nos permite reconstruir la cadena de hechos y avanzar hacia la verdad sobre lo sucedido”, indicaron desde el equipo de investigación.

