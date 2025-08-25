lunes 25 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2025 - 12:20
Jujuy.

Hallazgo estremecedor en herramientas que usaba el presunto asesino serial de Jujuy

La Fiscalía confirmó que se detectaron restos biológicos en algunas herramientas, que ahora son analizadas con técnicas químicas y genéticas para cotejar ADN con posibles víctimas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.

La investigación por los homicidios cometidos en San Salvador de Jujuy avanza con un hallazgo estremecedor: herramientas usadas por el imputado presentaban restos de sangre. Según informó la Fiscalía, los elementos están siendo sometidos a procesos químicos y genéticos para determinar si corresponden a alguna de las víctimas conocidas o a posibles nuevos casos.

Lee además
Finca El Pongo
Crimen.

Presunto asesino serial: los rastrillajes en Finca El Pongo dieron resultado negativo
Casa de Matías Jurado en Alto Comedero
Rastrillajes.

Qué alertó el georadar de Gendarmería en la casa de Matías Jurado

Técnicas de análisis y cotejos genéticos

Los restos hallados se están procesando mediante protocolos químicos avanzados y cotejados con perfiles de ADN de familiares de personas desaparecidas. Cada muestra requiere un procedimiento minucioso, ya que incluso pequeñas trazas de sangre pueden ser determinantes para confirmar la identidad de las víctimas y ampliar la causa judicial.

El hallazgo de restos biológicos en las herramientas no solo refuerza la hipótesis de un modus operandi, sino que también podría permitir a la Justicia identificar nuevos vínculos con otras víctimas. Hasta ahora, se confirmaron dos personas fallecidas por ADN: Jorge Omar Anachuri (68) y Sergio Alejandro Sosa (25), mientras que dos perfiles genéticos están siendo evaluados.

matias jurado MPA declaracion (6)

Investigación paralela y cronograma

Mientras se esperan los resultados de estos nuevos cotejos, la Fiscalía continúa con otras líneas de investigación, incluyendo pericias en la vivienda, análisis de objetos personales y seguimientos de denuncias por desapariciones vinculadas al imputado.

“Paralelamente seguimos con otro tipo de investigaciones. Esto es un proceso largo, pero cada hallazgo nos permite reconstruir la cadena de hechos y avanzar hacia la verdad sobre lo sucedido”, indicaron desde el equipo de investigación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Presunto asesino serial: los rastrillajes en Finca El Pongo dieron resultado negativo

Qué alertó el georadar de Gendarmería en la casa de Matías Jurado

Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes

Presunto asesino serial de Jujuy: investigan dos posibles nuevas víctimas de Matías Jurado

Qué es un "homicidio por placer", y por qué se tiene en cuenta en la causa de presunto asesino serial

Lo que se lee ahora
Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

En contramano por Ruta 9.
Imprudencia.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026.
Eliminatorias.

Cuándo salen a la venta las entradas de Argentina vs Venezuela

Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Jujuy.

Hallazgo estremecedor en herramientas que usaba el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel