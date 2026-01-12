lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 09:28
Atención.

Hay tres caminos intransitables en Jujuy: mirá el estado de las rutas este lunes 12 de enero

Este lunes 12 de enero varias rutas de Jujuy permanecen intransitables por la crecida de ríos. Enterate todos los detalles.

Por  Gabriela Bernasconi
Arranca una nueva semana y el estado de los caminos vuelve a ser motivo de atención en Jujuy. Varias rutas provinciales permanecen totalmente intransitables debido a la crecida repentina de ríos tras las lluvias de las últimas horas. A esto se suma que alrededor de 20 tramos viales siguen habilitados, aunque con circulación bajo estricta precaución por los daños y la inestabilidad del terreno.

Estados de las rutas de Jujuy este lunes 12 de enero de 2026

Rutas intransitables en Jujuy

  • Ruta Nacional 40 altura río San Juan de Oro (por crecida de río)
  • Ruta Nacional 40 entre El Cañadón y Paicone (por crecida de rio)
  • Ruta Provincial 79 altura Abralaite (por crecida de río)

Caminos y rutas transitables con precaución en Jujuy

  • Ruta Provincial 7 entre localidad casa colorada y localidad de San Juan de Misa Rumi
  • Ruta Nacional 52 km 185 (acumulación de arena sobre la calzada)
  • Ruta Provincial 83 en tramo Pampichuela y Valle Grande
  • Ruta Provincial 73 altura localidad Palca de Aparzo
  • Ruta Provincial 73 en el tramo Valle Colorado y Santa Ana
  • Ruta Nacional 34 en km 1159 altura acceso norte a localidad San Pedro desvío de tránsito transitorio por obra de duplicación de calzada
  • Ruta Nacional 34 entre Ruta Provincial 43 y Ruta Provincial 61 altura localidad manantiales desvío de tránsito, circular con máxima precaución
  • Ruta Nacional 52 desde salinas grandes hasta empalme Ruta Provincial 70 (presencia de baches por tramos)
  • Ruta Provincial 79 desde localidad el moreno hasta Ruta Nacional 51 - Salta
  • Ruta Provincial 78 desde localidad el Moreno hasta Laguna Colorada (cortes en diferentes partes)
  • Camino vecinal desde Santa Catalina hasta localidad El Angosto
  • Ruta Nacional 40 desde localidad de Susques hasta localidad de Puesto Sey
  • Ruta Nacional 40 altura localidad Ciénaga de Paicone - dpto Santa Catalina
  • Ruta Provincial 78 desde El Colorado hasta Paraje Tuska
  • Ruta Provincial 13 localidad de Iturbe
  • Ruta Provincial 4 altura puente Arroyo Las Peras
  • Ruta Provincial 70 desde Ruta Nacional 52 hasta Ruta Nacional 51 - Salta (km 34, km 38, km 40)
  • Ruta Provincial 70b desde Ruta Nacional 52 hasta Ruta Nacional 51-Salta (km 15 y km 53)
  • Ruta Provincial 19 altura Normenta- dpto Ledesma

