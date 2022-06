Contó lo duro que fue al principio poder practicar esa disciplina , "a mi siempre me gustó este deporte, desde niña siempre veía en la tele y soñaba con practicarlo. Empecé a ir para bajar de peso y le insistía mucho a mi papá porque como muchas personas pensaban que este deporte era solo para hombres y que la iba a pasar mal. Pero me mandé de una", comentó en diálogo con Todo Jujuy .

Asimismo destacó que fue muy duro para ella poder ingresar: "al principio me disfrazaba como hombre para mimetizarme en el gimnasio, era la única mujer y me daba vergüenza. Comencé con la idea de bajar de peso y así me fue gustando cada vez más hasta que me instalé. Empecé a pelear e hice mi espacio dentro de este deporte".

historias escondidas 22.jpg Sección Historias Escondidas contra la violencia de género y estereotipos sociales.

Después de haberse empoderado dentro de ese ambiente, la joven quiso seguir conquistando sueños y uno de ellos era poder ser entrenadora. Es así que desde hace 3 años se le presentó esa posibilidad y no dudó en hacerlo.

"Tenía miedo al rechazo de ser la única mujer y la más joven dentro de todos los profesores. Empecé en un gimnasio y ahora estoy en un comedor comunitario. Al principio hubo un rechazo pero luego recibí mucho apoyo".

Actualmente enseña boxeo a hombres y a mujeres en un centro comunitario cuya finalidad principal es luchar a través de este deporte contra las problemáticas sociales como ser las drogas.

"¿Vos qué sabés?, anda a lavar los platos, vos no podes enseñar boxeo porque sos mujer", fueron algunos de los comentarios que escuchó a lo largo de estos años y hasta burlas de hombres que nunca confiaron en ella contó Bárbara Velásquez y admite que "todos esos comentarios hicieron que más ganas me den de superarme, dejé un tiempo, luego volví y me está yendo muy bien. Le tapé la boca a muchos".

Lamentablemente todavía sigue ese rechazo de la sociedad, "pero eso a mi no me condiciona, me alienta. Una mujer tiene la misma capacidad de un hombre para ejercer este deporte", remarcó.

"Crean en ustedes mismas"

Por último, Bárbara Velásquez le dejó un mensaje a mujeres que quieren derribar estas barreras y estereotipos sociales en el deporte o en otro ambiente, "crean en ustedes mismas, que son capaces de lograr todo y no se dejen llevar por los dichos de los demás".

PROFE BARBY - TJ.mp4