“Desoldaron la reja y entraron. Por lo que se ve, se trataba de un chico joven porque la huella del pie es chiquita. Se treparon e ingresaron por la ventana. Se llevaron una amoladora que yo les había prestado a los chicos, un taladro, una masa y palas”, relató angustiada Gabriela.

Baduzzi agradeció que no se hayan llevado material de construcción porque habría mucha cantidad ya que estaban próximos a colocar la parte de cañería y grifería. “Había mucha plana invertida ahí. Lo único que falta es hacer los baños, pintar y colocar el cartel que ya lo tenía el herrero”, describió.

La responsable del Hogar San Roque contó a nuestro medio que en 15 días el quirófano iba a ser inaugurado y que este inconveniente le iba a producir un retraso en los tiempos.

“Me pareció raro que los perros no hayan ladrado. Inclusive le pregunté a mi vecino del frente y me dijo que él tampoco escuchó nada. Yo vivo acá pero mi habitación está a unos 30 metros de donde se encuentra la obra, por eso no esuché nada tampoco”, lamentó Gabriela.

En estos momentos se estaba yendo a la comisaría cercana a la zona para realizar la denuncia correspondiente a fin de ver si logra recuperar las herramientas robadas.