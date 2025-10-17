Aumentan las atenciones por ataques de perros y quemaduras en Jujuy

Tras un nuevo caso del ataque de un perro a un niño que terminó con graves lesiones , un médico del Hospital Materno Infantil aseguró que, desde la pandemia, aumentaron los casos similares a este y también se incrementaron los casos de quemaduras de niños y niñas .

“ Desde la pandemia a hoy, aumentaron mucho los casos de mordeduras de perros y quemaduras en el hogar , esto generó una situación crítica en el Hospital Materno infantil”, lamentó el cirujano Gerardo Bavio Figueroa (MP 2230)

“Esta es mi experiencia, lo que yo he podido comprobar en el hospital , aunque no te sabría explicar la causa. Durante la pandemia hubo muchísimas mordidas caninas, y el pitbull es protagonista de muchas de ellas”, destacó.

“Hubo casos muy críticos” , dijo Bavio y detalló que en general los ataques son de perros de la propia familia. “Interpreto que el perro jugando, a veces, así como a un niño jugando se le puede escapar un tiro y matar a otro, el arma que tiene en la boca el perro no mide consecuencias”, y agregó que “hubo ataques fatales. Hemos visto casos muy graves".

Mas atenciones en el Hospital Materno Infantil

Destacó que hubo aumentos de las mordidas caninas y de los accidentes infantiles, específicamente las quemaduras. “Y este aumento, que empezó en la pandemia, se sostiene en el tiempo y crece día a día, lamentablemente”.

El profesional médico indicó que por este tipo de situaciones críticas, aumentó “la demanda de cirugía plástica en el Hospital. La atención médica se ha vuelto crítica, con estos dos casos: quemaduras y mordeduras”, cerró.

El ataque del perro a un niño

Un niño de 8 años ingresó el pasado lunes al Hospital Materno Infantil tras ser mordido por un perro de raza pitbull en circunstancias que todavía se investigan. El hecho ocurrió el lunes por la noche y causó heridas de consideración en el rostro del menor de edad, quien fue trasladado de urgencia al hospital local.

Fuentes médicas confirmaron que el pequeño ingresó con una mordedura en el rostro y pérdida de tejido. Fue sometido a una “toilette quirúrgica” de la herida y actualmente se encuentra estable y con buena evolución. Los profesionales adelantaron que deberá ser reintervenido en los próximos 10 a 15 días para una cirugía plástica reconstructiva.

Hasta el momento no se conocen las circunstancias del ataque ni quién estaba al cuidado del animal. Las autoridades trabajan para establecer cómo ocurrió el hecho y si el perro pertenecía a la familia o a un vecino. La investigación continúa en curso.