viernes 17 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de octubre de 2025 - 07:04
Alerta.

Aumentan las atenciones por ataques de perros y quemaduras en Jujuy

Un especialista del Hospital Materno Infantil, aseguró que aumentaron los casos de ataques de perros y quemaduras de niños desde el 2020.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Hospital Materno Infantil

Hospital Materno Infantil

Tras un nuevo caso del ataque de un perro a un niño que terminó con graves lesiones, un médico del Hospital Materno Infantil aseguró que, desde la pandemia, aumentaron los casos similares a este y también se incrementaron los casos de quemaduras de niños y niñas.

Lee además
Hospital Materno Infantil. video
Preocupación.

¿Cómo está el niño jujeño que fue mordido en la cara por un pitbull?
Fue muy duro porque fue volver una y otra vez a ese día, dijo Alejandra Argota video
Tras la sentencia.

"Fue muy duro porque fue volver una y otra vez a ese día", dijo Alejandra Argota

Desde la pandemia a hoy, aumentaron mucho los casos de mordeduras de perros y quemaduras en el hogar, esto generó una situación crítica en el Hospital Materno infantil”, lamentó el cirujano Gerardo Bavio Figueroa (MP 2230)

“Esta es mi experiencia, lo que yo he podido comprobar en el hospital, aunque no te sabría explicar la causa. Durante la pandemia hubo muchísimas mordidas caninas, y el pitbull es protagonista de muchas de ellas”, destacó.

“Hubo casos muy críticos”, dijo Bavio y detalló que en general los ataques son de perros de la propia familia. “Interpreto que el perro jugando, a veces, así como a un niño jugando se le puede escapar un tiro y matar a otro, el arma que tiene en la boca el perro no mide consecuencias”, y agregó que “hubo ataques fatales. Hemos visto casos muy graves".

Mas atenciones en el Hospital Materno Infantil

Destacó que hubo aumentos de las mordidas caninas y de los accidentes infantiles, específicamente las quemaduras. “Y este aumento, que empezó en la pandemia, se sostiene en el tiempo y crece día a día, lamentablemente”.

materno infantil.jpg
Hospital Materno Infantil de Jujuy

Hospital Materno Infantil de Jujuy

El profesional médico indicó que por este tipo de situaciones críticas, aumentó “la demanda de cirugía plástica en el Hospital. La atención médica se ha vuelto crítica, con estos dos casos: quemaduras y mordeduras”, cerró.

El ataque del perro a un niño

Un niño de 8 años ingresó el pasado lunes al Hospital Materno Infantil tras ser mordido por un perro de raza pitbull en circunstancias que todavía se investigan. El hecho ocurrió el lunes por la noche y causó heridas de consideración en el rostro del menor de edad, quien fue trasladado de urgencia al hospital local.

Fuentes médicas confirmaron que el pequeño ingresó con una mordedura en el rostro y pérdida de tejido. Fue sometido a una “toilette quirúrgica” de la herida y actualmente se encuentra estable y con buena evolución. Los profesionales adelantaron que deberá ser reintervenido en los próximos 10 a 15 días para una cirugía plástica reconstructiva.

Hasta el momento no se conocen las circunstancias del ataque ni quién estaba al cuidado del animal. Las autoridades trabajan para establecer cómo ocurrió el hecho y si el perro pertenecía a la familia o a un vecino. La investigación continúa en curso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Cómo está el niño jujeño que fue mordido en la cara por un pitbull?

"Fue muy duro porque fue volver una y otra vez a ese día", dijo Alejandra Argota

"Creemos que se hizo justicia", dijo el abogado defensor del enfermero tras la sentencia

Condenaron al enfermero del hospital Materno Infantil: "Se logró que se haga justicia"

Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Por  Federico Franco

Las más leídas

Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Un cura fue sorprendido semidesnudo con la novia de un devoto en la parroquia.
Escándalo.

Un cura en Brasil fue atrapado in fraganti semidesnudo con la novia de un fiel en la parroquia

Tormenta en Jujuy. video
Precaución.

Postes y ramas caídas en la calle: los efectos de la tormenta en San Salvador de Jujuy

Regularán los ruidos molestos en San Salvador de Jujuy.
Concejo Deliberante.

Limitarán los ruidos molestos en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel