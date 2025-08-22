viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 20:01
Hoy comienzan Los Hornitos 2025: grilla de artistas y todo lo que tenés que saber

El Festival de la Comida Regional “Los Hornitos 2025” se realizará desde este viernes y hasta el domingo en San Salvador de Jujuy.

Federico Franco
Federico Franco
El Festival de la Comida Regional “Los Hornitos 2025 ” se realizará el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto en el Centro Cultural “Manuel Belgrano” ex estación de trenes de San Salvador de Jujuy.

Cómo será el Festival

Se habilitarán 20 espacios destinados a centros vecinales para la venta de comidas típicas y 5 espacios para emprendedores, promoviendo la gastronomía local y la economía social. Durante el evento se utilizarán vasos reutilizables y se instalarán eco puntos para recibir plásticos y descartables, como parte de las políticas de cuidado ambiental.

La grilla de Los Hornitos 2025

  • Viernes 22 noche (20 a 04 hs) – Ángela Irene, Tomás Lipán, Los de Jujuy, Becho Ribeiro, Ballet Juventud Prolongada, entre otros.
  • Sábado 23 día (12 a 19 hs) – Entrada libre y gratuita: Salamanqueros, Ballet Mudanzas de Fuego, Mayra Quipildor, Albahaca, entre otros.
  • Sábado 23 noche (20 a 04 hs) – Néstor Garnica, Chango García, Daniel Vedia, Norma de América, entre otros.
  • Domingo 24 día (12 a 19 hs) – Entrada libre y gratuita: Takiris, Achalay, La Pacha, Elena Mattos, entre otros.

Los Hornitos 2025 contará con espectáculos de música y danza con artistas de toda la provincia, pero también destacando artistas nacionales de trayectoria, ofreciendo una propuesta para toda la familia durante los tres días.

