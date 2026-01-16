viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 07:05
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

Milagro Sala cumple 10 años privada de su libertad. A partir de hoy, sus abogados podrían solicitar su libertad condicional, tal como lo establece el Código Penal.

Por  Claudio Serra
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 luego de encabezar un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. Este viernes se cumplen 10 años de ese momento y la defensa de la dirigente social podría solicitar la libertad condicional.

Embed - Detención de Milagro Sala

Posteriormente, la dirigente de la organización Túpac Amaru fue trasladada a la Cárcel de Mujeres de Alto Comedero. La detención fue por “instigar a cometer delitos y tumulto” en el marco del acampe que se hizo desde diciembre de 2015 hasta febrero de 2016.

Días después, la Justicia ordenó su liberación por esa causa, pero continuó con prisión preventiva en el marco de la denuncia por “asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión”, realizada por el entonces fiscal de Estado, Mariano Miranda. Asimismo, hubo allanamientos y nuevas órdenes de detención que sostuvieron la prisión preventiva de la dirigente social.

Los fallos internacionales

En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales y ordenó al Estado argentino garantizar su vida, integridad personal y salud debido a su estado de “extrema gravedad y urgencia”. También dispuso sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario.

El 30 de agosto de ese año, Sala fue trasladada a su casa ubicada en el dique La Ciénaga para comenzar a cumplir la prisión domiciliaria. El 14 de octubre fue enviada nuevamente al penal por orden del juez Pablo Pullen Llermanos, y su defensa actuó para que se restableciera la domiciliaria dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pese al rechazo del Ministerio Público de la Acusación de la provincia, en diciembre de 2018, la justicia autorizó el traslado de la dirigente social desde su casa en El Carmen a su domicilio del barrio Cuyaya.

Las condenas a Milagro Sala

La Justicia de Jujuy la condenó a 13 años de prisión en la causa "Pibes Villeros", fallo que la Corte Suprema dejó firme en diciembre de 2022. Otra causa por amenazas sumó 2 años más. En 2023, un Tribunal de Jujuy unificó ambas condenas en 15 años, decisión validada por la Corte Suprema de la Nación.

Las internaciones

En junio de 2022, Milagro Sala fue trasladada desde su domicilio, donde cumplía prisión domiciliaria, hasta un sanatorio de San Salvador de Jujuy donde quedó internada luego de que los médicos le diagnosticaron una "trombosis venosa profunda".

En septiembre de 2023, la justicia autorizó a la dirigente social a continuar su tratamiento médico en el Hospital Italiano de La Plata, mientras cumplía prisión domiciliaria. Actualmente permanece internada en el Hospital de Gonnet (La Plata), donde fue ingresada el 28 de diciembre por una descompensación.

