Ingreso a 1er año: este martes asignan un "momento" a colegios con sobredemanda

Este martes 28 de octubre a las 16 horas en la sede de INPROJUY, se realizará la asignación de “momentos” para las escuelas y colegios con sobredemanda, de cara al ingreso a 1er año para el ciclo lectivo del año 2026.

A cada institución se le otorgará un “momento” (fecha, hora, minutos y segundos). Ese dato determinará la posibilidad de ingreso según la cercanía al horario de preinscripción, ordenando de manera transparente a las y los postulantes.

Cómo seguir la asignación La jornada será transmitida en vivo por YouTube y podrá seguirse desde el perfil oficial de Facebook del Ministerio: https://www.facebook.com/EducacionJujuyAr. Cabe aclarar que el enlace al vivo se publicará durante este martes.

Fechas clave para el ingreso a 1er año Las vacantes asignadas se informarán el miércoles 6 de noviembre. De este modo, las familias contarán con un cronograma claro entre la definición del “momento” y la publicación de resultados.

Ingreso a primer año Ingreso a primer año. Para evitar confusiones, el Ministerio de Educación recordó que el “momento” es un indicador temporal que ordena solicitudes en escuelas con alta demanda y no reemplaza los requisitos habituales del proceso de ingreso. Finalmente, la cartera educativa de la provincia de Jujuy, reiteró que la asignación es pública y en tiempo real, e invitó a la comunidad a seguir la transmisión y chequear la publicación oficial de vacantes en la fecha prevista. Cuáles son las escuelas con sobredemanda Centro Polivalente de Arte Prof Luis Alberto Martínez - S. S. de Jujuy

Colegio Secundario de Artes N°53 - Palpalá

Colegio Secundario N°3 San José - Perico

Colegio Secundario N°64 - Perico

Colegio Secundario N°67 - Monterrico

Esc. de Comercio No1 Dr. José Ingenieros. San Pedro

Esc. de Com. N°2 27 de Abril Día Grande de Jujuy - El Carmen

Esc. de Educación Técnica N°1 - La Quiaca

Esc. de Educación Técnica N°1 - Monterrico

Esc. de Ed. Técnica N°1 Gral Manuel Belgrano - Maimará

Esc. de Ed. Técnica N°2 Prof Jesús Raúl Salazar - S. S. de Jujuy

Esc. Normal Superior Gral San Martín - Libertador

Esc. Normal Superior Juan Ignacio Gorriti - S. S. de Jujuy

Esc. Prov. Agrotécnica N°5 Julio F. Bracamonte - Fraile Pintado

Esc. Prov. de Comercio N°1 Prof. Carlos E. Ibarra - S. S. de Jujuy

