martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 06:58
Educación.

Ingreso a 1er año: este martes asignan un "momento" a colegios con sobredemanda

Este martes 28 de octubre, se asignará un “momento” a cada colegio con sobredemanda para el ingreso a 1er año.

Por  Claudio Serra
Ingreso a primer año (Archivo)

A cada institución se le otorgará un “momento” (fecha, hora, minutos y segundos). Ese dato determinará la posibilidad de ingreso según la cercanía al horario de preinscripción, ordenando de manera transparente a las y los postulantes.

Cómo seguir la asignación

La jornada será transmitida en vivo por YouTube y podrá seguirse desde el perfil oficial de Facebook del Ministerio: https://www.facebook.com/EducacionJujuyAr. Cabe aclarar que el enlace al vivo se publicará durante este martes.

Fechas clave para el ingreso a 1er año

Las vacantes asignadas se informarán el miércoles 6 de noviembre. De este modo, las familias contarán con un cronograma claro entre la definición del “momento” y la publicación de resultados.

Ingreso a primer año.

Para evitar confusiones, el Ministerio de Educación recordó que el “momento” es un indicador temporal que ordena solicitudes en escuelas con alta demanda y no reemplaza los requisitos habituales del proceso de ingreso.

Finalmente, la cartera educativa de la provincia de Jujuy, reiteró que la asignación es pública y en tiempo real, e invitó a la comunidad a seguir la transmisión y chequear la publicación oficial de vacantes en la fecha prevista.

Cuáles son las escuelas con sobredemanda

  • Centro Polivalente de Arte Prof Luis Alberto Martínez - S. S. de Jujuy
  • Colegio Secundario de Artes N°53 - Palpalá
  • Colegio Secundario N°3 San José - Perico
  • Colegio Secundario N°64 - Perico
  • Colegio Secundario N°67 - Monterrico
  • Esc. de Comercio No1 Dr. José Ingenieros. San Pedro
  • Esc. de Com. N°2 27 de Abril Día Grande de Jujuy - El Carmen
  • Esc. de Educación Técnica N°1 - La Quiaca
  • Esc. de Educación Técnica N°1 - Monterrico
  • Esc. de Ed. Técnica N°1 Gral Manuel Belgrano - Maimará
  • Esc. de Ed. Técnica N°2 Prof Jesús Raúl Salazar - S. S. de Jujuy
  • Esc. Normal Superior Gral San Martín - Libertador
  • Esc. Normal Superior Juan Ignacio Gorriti - S. S. de Jujuy
  • Esc. Prov. Agrotécnica N°5 Julio F. Bracamonte - Fraile Pintado
  • Esc. Prov. de Comercio N°1 Prof. Carlos E. Ibarra - S. S. de Jujuy

