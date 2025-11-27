Ingreso a primer año 2026: hoy es el último día para la inscripción definitiva

Ingreso a primer año (Imagen realizada con IA)

Este miércoles 27 de noviembre es el último día para realizar la inscripción definitiva al ingreso a primer año 2026 en las escuelas secundarias estatales de Jujuy. El trámite es presencial , obligatorio y deben hacerlo todas las familias cuyos hijos obtuvieron un cupo tras el segundo llamado del sistema de preinscripción online.

La confirmación inició el martes y quienes no presenten la documentación hasta hoy pierden la vacante adjudicada, que luego se liberará para su reasignación.

Los estudiantes que lograron un lugar en una institución deben presentar original y copia de la siguiente documentación:

Ficha de salud (no excluyente).

Partida o certificado de nacimiento (no excluyente).

DNI del padre, madre o tutor responsable.

Constancia alfanumérica de alumno regular de 7.° grado (la misma usada en la preinscripción).

Ingreso a primera año en Jujuy (Foto ilustrativa) Ingreso a primera año en Jujuy (Foto ilustrativa)

Documentación adicional en casos especiales

Según cada situación, también pueden solicitarse:

Constancia de abanderado.

Partidas de nacimiento de hermanos o declaración jurada de filiación.

Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Integrador Individual (PPI).

Confirmación presencial: obligatoria y sin pago de cooperadora

El Ministerio de Educación recordó que la inscripción presencial es obligatoria y puede realizarla cualquier adulto responsable del estudiante, no necesariamente el padre o la madre.

También aclararon que no es obligatorio pagar cooperadora y que ninguna escuela puede exigir ese aporte para recibir la documentación.

Fechas clave del calendario del ingreso a primer año 2026

El proceso continuará con el siguiente cronograma oficial:

25 al 27 de noviembre: inscripción definitiva en las escuelas asignadas.

27 y 28 de noviembre: relevamiento de vacantes disponibles.

2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción (posibilidad de elegir hasta dos escuelas).

9 de diciembre: asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda.

11 de diciembre: publicación de vacantes resultantes.

12, 15 y 16 de diciembre: instancia final de confirmación presencial con documentación.