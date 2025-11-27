jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 07:01
Educación.

Ingreso a primer año 2026: hoy es el último día para la inscripción definitiva

Las familias deben presentar la documentación obligatoria de manera presencial en las escuelas asignadas para no perder la vacante obtenida.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ingreso a primer año (Imagen realizada con IA)

Ingreso a primer año (Imagen realizada con IA)

Ingreso a primer año (Archivo)
Educación.

A qué hora es la asignación de momentos para el ingreso a primer año
Ingreso a primer año asignación de momentos.
Educación.

Ingreso a primer año 2026: los resultados del sorteo de la "asignación de momentos"

La confirmación inició el martes y quienes no presenten la documentación hasta hoy pierden la vacante adjudicada, que luego se liberará para su reasignación.

Documentación obligatoria para confirmar la inscripción

Los estudiantes que lograron un lugar en una institución deben presentar original y copia de la siguiente documentación:

  • Constancia alfanumérica de alumno regular de 7.° grado (la misma usada en la preinscripción).

  • DNI del estudiante.

  • DNI del padre, madre o tutor responsable.

  • Partida o certificado de nacimiento (no excluyente).

  • Ficha de salud (no excluyente).

Ingreso a primera año en Jujuy (Foto ilustrativa)
Ingreso a primera año en Jujuy (Foto ilustrativa)

Ingreso a primera año en Jujuy (Foto ilustrativa)

Documentación adicional en casos especiales

Según cada situación, también pueden solicitarse:

  • Constancia de abanderado.

  • Partidas de nacimiento de hermanos o declaración jurada de filiación.

  • Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Integrador Individual (PPI).

Confirmación presencial: obligatoria y sin pago de cooperadora

El Ministerio de Educación recordó que la inscripción presencial es obligatoria y puede realizarla cualquier adulto responsable del estudiante, no necesariamente el padre o la madre.

También aclararon que no es obligatorio pagar cooperadora y que ninguna escuela puede exigir ese aporte para recibir la documentación.

Fechas clave del calendario del ingreso a primer año 2026

El proceso continuará con el siguiente cronograma oficial:

25 al 27 de noviembre: inscripción definitiva en las escuelas asignadas.

27 y 28 de noviembre: relevamiento de vacantes disponibles.

2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción (posibilidad de elegir hasta dos escuelas).

9 de diciembre: asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda.

11 de diciembre: publicación de vacantes resultantes.

12, 15 y 16 de diciembre: instancia final de confirmación presencial con documentación.

