Ingreso a primer año 2026: hoy es el último día para la inscripción definitiva

Este miércoles 27 de noviembre es el último día para realizar la inscripción definitiva al ingreso a primer año 2026 en las escuelas secundarias estatales de Jujuy. El trámite es presencial, obligatorio y deben hacerlo todas las familias cuyos hijos obtuvieron un cupo tras el segundo llamado del sistema de preinscripción online.
La confirmación inició el martes y quienes no presenten la documentación hasta hoy pierden la vacante adjudicada, que luego se liberará para su reasignación.
Documentación obligatoria para confirmar la inscripción
Los estudiantes que lograron un lugar en una institución deben presentar original y copia de la siguiente documentación:
Documentación adicional en casos especiales
Según cada situación, también pueden solicitarse:
-
Constancia de abanderado.
-
Partidas de nacimiento de hermanos o declaración jurada de filiación.
-
Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Integrador Individual (PPI).
Confirmación presencial: obligatoria y sin pago de cooperadora
El Ministerio de Educación recordó que la inscripción presencial es obligatoria y puede realizarla cualquier adulto responsable del estudiante, no necesariamente el padre o la madre.
También aclararon que no es obligatorio pagar cooperadora y que ninguna escuela puede exigir ese aporte para recibir la documentación.
Fechas clave del calendario del ingreso a primer año 2026
El proceso continuará con el siguiente cronograma oficial:
25 al 27 de noviembre: inscripción definitiva en las escuelas asignadas.
27 y 28 de noviembre: relevamiento de vacantes disponibles.
2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción (posibilidad de elegir hasta dos escuelas).
9 de diciembre: asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda.
11 de diciembre: publicación de vacantes resultantes.
12, 15 y 16 de diciembre: instancia final de confirmación presencial con documentación.
