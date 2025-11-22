Ingreso a primer año en Jujuy: dieron a conocer la segunda asignación de vacantes

El Ministerio de Educación de Jujuy completó el 20 de noviembre la segunda asignación de “momento” para las instituciones con sobredemanda en la preinscripción al ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026. El listado con los alumnos asignados a las vacantes fue publicado y ya está disponible para consulta pública.

Los interesados pueden consultar la asignación de vacantes y momentos en el sitio web oficial https://ingreso2026.jujuy.edu.ar/. El Ministerio recuerda que no completar la inscripción definitiva en tiempo y forma implica la pérdida de la vacante.

image Detalles del proceso y cronograma de inscripción

Ingreso a 1 año Ingreso a primer año: extienden hasta hoy a las 18hs la confirmación de vacantes (Imagen realizada con IA)

El sorteo se realizó en los salones del INPROJUY, donde a cada aspirante se le asignó un día, hora, minuto y segundo, lo que funciona como “orden de mérito temporal” para continuar con el proceso en las 16 escuelas secundarias de San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, San Pedro, El Carmen, Libertador General San Martín y otras localidades que superaron el cupo disponible. Entre las escuelas afectadas por sobredemanda están el Secundario Nº 2, Secundario Nº 39, Secundario Nº 47 “René Favaloro”, Comercial Nº 1 de Perico, Técnica Nº 1 de San Pedro y Técnica Nº 1 de Perico. El cronograma previsto es: 24, 25 y 26 de noviembre: Confirmación o inscripción definitiva con presentación de la documentación en los establecimientos donde se asignó vacante.

27 y 28 de noviembre: Relevamiento de vacantes disponibles tras la confirmación.

2 y 3 de diciembre: Tercera preinscripción, permitiendo elegir hasta dos instituciones.

9 de diciembre: Asignación de un nuevo “momento” para instituciones con sobredemanda.

11 de diciembre: Publicación de la asignación de vacantes de la tercera preinscripción.

12, 15 y 16 de diciembre: Inscripción definitiva con entrega obligatoria de documentación.

