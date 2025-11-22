sábado 22 de noviembre de 2025

22 de noviembre de 2025 - 11:49
Educación.

Ingreso a primer año en Jujuy: dieron a conocer la segunda asignación de vacantes

El Ministerio de Educación de Jujuy informó que entre el 24, 25 y el 26 de noviembre se realizará la inscripción definitiva para el ingreso a primer año.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
ingreso primer año
image

Detalles del proceso y cronograma de inscripción

Ingreso a 1 año
Ingreso a primer año: extienden hasta hoy a las 18hs la confirmación de vacantes (Imagen realizada con IA)

El sorteo se realizó en los salones del INPROJUY, donde a cada aspirante se le asignó un día, hora, minuto y segundo, lo que funciona como “orden de mérito temporal” para continuar con el proceso en las 16 escuelas secundarias de San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, San Pedro, El Carmen, Libertador General San Martín y otras localidades que superaron el cupo disponible.

Entre las escuelas afectadas por sobredemanda están el Secundario Nº 2, Secundario Nº 39, Secundario Nº 47 “René Favaloro”, Comercial Nº 1 de Perico, Técnica Nº 1 de San Pedro y Técnica Nº 1 de Perico.

El cronograma previsto es:

  • 24, 25 y 26 de noviembre: Confirmación o inscripción definitiva con presentación de la documentación en los establecimientos donde se asignó vacante.
  • 27 y 28 de noviembre: Relevamiento de vacantes disponibles tras la confirmación.
  • 2 y 3 de diciembre: Tercera preinscripción, permitiendo elegir hasta dos instituciones.
  • 9 de diciembre: Asignación de un nuevo “momento” para instituciones con sobredemanda.
  • 11 de diciembre: Publicación de la asignación de vacantes de la tercera preinscripción.
  • 12, 15 y 16 de diciembre: Inscripción definitiva con entrega obligatoria de documentación.

Carne - Foto de archivo | Todo Jujuy  
Economía.

Consumo en caída: la venta de carne en Jujuy bajó un 50% en la previa de las fiestas

Por  Redacción de TodoJujuy

