Ingreso a primer año 2026: los resultados del sorteo de la "asignación de momentos"

Ingreso a primer año asignación de momentos.

Este jueves se realizó la asignación de momentos para los 16 establecimientos que tienen sobredemanda para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026.

En ese marco, informaron que los horarios asignados corresponden al momento de asignación automática dentro del sistema de preinscripción educativa. Asimismo, se recomendó a las familias revisar los resultados en la plataforma y cumplir con los plazos establecidos para confirmar las vacantes y asegurar la continuidad del proceso de ingreso.

2° Instancia de asignación de momento para instituciones educativas con sobredemanda Bachillerato Provincial N° 22 “Héroes de Malvinas” – Palpalá 14/10/2025 23:58:08

Colegio Secundario de Artes N° 42 – San Salvador de Jujuy 15/10/2025 08:48:11

Colegio Secundario N° 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano” – San Salvador de Jujuy 14/10/2025 22:30:16

Colegio Secundario N° 39 – San Salvador de Jujuy 14/10/2025 22:20:16

Colegio Secundario N° 47 “Dr. René Favaloro” – Libertador General San Martín 15/10/2025 19:59:47

Colegio Secundario N° 48 – San Salvador de Jujuy 15/10/2025 20:18:27

Colegio Secundario N° 56 – El Carmen 15/10/2025 20:11:27

Colegio Secundario N° 59 “Olga Márquez de Arédez” – San Salvador de Jujuy 15/10/2025 19:59:26

Escuela de Comercio N° 1 “José Manuel Estrada” – Perico 13/10/2025 23:32:23

Escuela de Comercio N° 1 “Héroes de Malvinas” – El Carmen 14/10/2025 20:29:12

Escuela de Educación Técnica N° 1 “Luis Michaud” – El Carmen 14/10/2025 21:37:14

Escuela de Educación Técnica N° 2 “Dr. Horacio Guzmán” – San Pedro 15/10/2025 00:14:06

Escuela Normal Superior “Gral. José de San Martín” – San Pedro 15/10/2025 00:15:04

Escuela Provincial de Artes N° 3 “Lola Mora” – Libertador General San Martín 15/10/2025 00:16:04

Escuela Provincial de Comercio N° 2 “Dr. Manuel Belgrano” – Palpalá 13/10/2025 00:43:28

Escuela Técnica N° 1 “Maestro Humberto Samuel Luna” – Perico 14/10/2025 01:11:18

Ingreso a primer año / jornada de Escuelas Abiertas. Ingreso a primer año (foto archivo). Qué pasa con las escuelas sin sobredemanda y cómo sigue el calendario Para quienes eligieron en esta segunda instancia colegios que no figuran en la lista de sobredemanda, la situación es distinta: la vacante ya está asegurada y solo resta confirmar la inscripción en las fechas previstas. Las familias pueden consultar el resultado y la escuela asignada a través del sitio oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar o de la página del Ministerio de Educación.

Cómo sigue el cronograma de inscripción a primer año 22 de noviembre se publicará la asignación de vacantes por escuela

se publicará la Entre el 24 y el 26 de noviembre , se realizará la confirmación presencial de la inscripción

, se realizará la Nuevo relevamiento de vacantes entre 27 y 28 de noviembre

Tercera preinscripción los días 2 y 3 de diciembre ,

los días , Sorteo de momentos el 9 de diciembre

Publicación de vacantes el 11 de diciembre

Confirmación definitiva entre el 12, 15 y 16 de diciembre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.