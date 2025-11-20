Ingreso a primer año 2026: los resultados del sorteo de la "asignación de momentos"

Este jueves se realizó la asignación de momentos para los 16 establecimientos que tienen sobredemanda para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
A cada institución se le otorgó un “momento” (fecha, hora, minutos y segundos). Ese dato determina la posibilidad de ingreso según la cercanía al horario de preinscripción.
Este jueves se realizó la asignación de momentos para los 16 establecimientos que tienen sobredemanda para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026.
En ese marco, informaron que los horarios asignados corresponden al momento de asignación automática dentro del sistema de preinscripción educativa. Asimismo, se recomendó a las familias revisar los resultados en la plataforma y cumplir con los plazos establecidos para confirmar las vacantes y asegurar la continuidad del proceso de ingreso.
Bachillerato Provincial N° 22 “Héroes de Malvinas” – Palpalá
14/10/2025 23:58:08
Colegio Secundario de Artes N° 42 – San Salvador de Jujuy
15/10/2025 08:48:11
Colegio Secundario N° 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano” – San Salvador de Jujuy
14/10/2025 22:30:16
Colegio Secundario N° 39 – San Salvador de Jujuy
14/10/2025 22:20:16
Colegio Secundario N° 47 “Dr. René Favaloro” – Libertador General San Martín
15/10/2025 19:59:47
Colegio Secundario N° 48 – San Salvador de Jujuy
15/10/2025 20:18:27
Colegio Secundario N° 56 – El Carmen
15/10/2025 20:11:27
Colegio Secundario N° 59 “Olga Márquez de Arédez” – San Salvador de Jujuy
15/10/2025 19:59:26
Escuela de Comercio N° 1 “José Manuel Estrada” – Perico
13/10/2025 23:32:23
Escuela de Comercio N° 1 “Héroes de Malvinas” – El Carmen
14/10/2025 20:29:12
Escuela de Educación Técnica N° 1 “Luis Michaud” – El Carmen
14/10/2025 21:37:14
Escuela de Educación Técnica N° 2 “Dr. Horacio Guzmán” – San Pedro
15/10/2025 00:14:06
Escuela Normal Superior “Gral. José de San Martín” – San Pedro
15/10/2025 00:15:04
Escuela Provincial de Artes N° 3 “Lola Mora” – Libertador General San Martín
15/10/2025 00:16:04
Escuela Provincial de Comercio N° 2 “Dr. Manuel Belgrano” – Palpalá
13/10/2025 00:43:28
Escuela Técnica N° 1 “Maestro Humberto Samuel Luna” – Perico
14/10/2025 01:11:18
Para quienes eligieron en esta segunda instancia colegios que no figuran en la lista de sobredemanda, la situación es distinta: la vacante ya está asegurada y solo resta confirmar la inscripción en las fechas previstas. Las familias pueden consultar el resultado y la escuela asignada a través del sitio oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar o de la página del Ministerio de Educación.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.