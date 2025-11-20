jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 17:35
Educación.

Ingreso a primer año 2026: los resultados del sorteo de la "asignación de momentos"

A cada institución se le otorgó un “momento” (fecha, hora, minutos y segundos). Ese dato determina la posibilidad de ingreso según la cercanía al horario de preinscripción.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ingreso a primer año asignación de momentos.

Ingreso a primer año asignación de momentos.

En ese marco, informaron que los horarios asignados corresponden al momento de asignación automática dentro del sistema de preinscripción educativa. Asimismo, se recomendó a las familias revisar los resultados en la plataforma y cumplir con los plazos establecidos para confirmar las vacantes y asegurar la continuidad del proceso de ingreso.

2° Instancia de asignación de momento para instituciones educativas con sobredemanda

  • Bachillerato Provincial N° 22 “Héroes de Malvinas”Palpalá

    14/10/2025 23:58:08

  • Colegio Secundario de Artes N° 42San Salvador de Jujuy

    15/10/2025 08:48:11

  • Colegio Secundario N° 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”San Salvador de Jujuy

    14/10/2025 22:30:16

  • Colegio Secundario N° 39San Salvador de Jujuy

    14/10/2025 22:20:16

  • Colegio Secundario N° 47 “Dr. René Favaloro”Libertador General San Martín

    15/10/2025 19:59:47

  • Colegio Secundario N° 48San Salvador de Jujuy

    15/10/2025 20:18:27

  • Colegio Secundario N° 56El Carmen

    15/10/2025 20:11:27

  • Colegio Secundario N° 59 “Olga Márquez de Arédez”San Salvador de Jujuy

    15/10/2025 19:59:26

  • Escuela de Comercio N° 1 “José Manuel Estrada”Perico

    13/10/2025 23:32:23

  • Escuela de Comercio N° 1 “Héroes de Malvinas”El Carmen

    14/10/2025 20:29:12

  • Escuela de Educación Técnica N° 1 “Luis Michaud”El Carmen

    14/10/2025 21:37:14

  • Escuela de Educación Técnica N° 2 “Dr. Horacio Guzmán”San Pedro

    15/10/2025 00:14:06

  • Escuela Normal Superior “Gral. José de San Martín”San Pedro

    15/10/2025 00:15:04

  • Escuela Provincial de Artes N° 3 “Lola Mora”Libertador General San Martín

    15/10/2025 00:16:04

  • Escuela Provincial de Comercio N° 2 “Dr. Manuel Belgrano”Palpalá

    13/10/2025 00:43:28

  • Escuela Técnica N° 1 “Maestro Humberto Samuel Luna”Perico

    14/10/2025 01:11:18

Ingreso a primer año / jornada de Escuelas Abiertas.
Ingreso a primer a&ntilde;o (foto archivo).

Ingreso a primer año (foto archivo).

Qué pasa con las escuelas sin sobredemanda y cómo sigue el calendario

Para quienes eligieron en esta segunda instancia colegios que no figuran en la lista de sobredemanda, la situación es distinta: la vacante ya está asegurada y solo resta confirmar la inscripción en las fechas previstas. Las familias pueden consultar el resultado y la escuela asignada a través del sitio oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar o de la página del Ministerio de Educación.

Cómo sigue el cronograma de inscripción a primer año

  • 22 de noviembre se publicará la asignación de vacantes por escuela
  • Entre el 24 y el 26 de noviembre, se realizará la confirmación presencial de la inscripción
  • Nuevo relevamiento de vacantes entre 27 y 28 de noviembre
  • Tercera preinscripción los días 2 y 3 de diciembre,
  • Sorteo de momentos el 9 de diciembre
  • Publicación de vacantes el 11 de diciembre
  • Confirmación definitiva entre el 12, 15 y 16 de diciembre.

