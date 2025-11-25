martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 07:00
Educación.

Empieza la inscripción definitiva para el ingreso a primer año 2026: las fechas y requisitos

Las familias deben presentar la documentación en las escuelas asignadas para el ingreso a primer año.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El colegio Olga Aredez fue el que más demanda tuvo en la segunda preinscripción del ingreso a primer año.

Documentación obligatoria para el trámite

Los estudiantes que obtuvieron lugar en alguna institución deben presentar original y copia de:

  • Constancia alfanumérica de alumno regular de 7mo grado, la misma que se usó en la preinscripción online.
  • DNI del estudiante.
  • DNI del padre, madre o tutor responsable.
  • Partida o certificado de nacimiento (no excluyente).
  • Ficha de salud (no excluyente).

En casos especiales también se pide:

  • Constancia de abanderado.
  • Partidas de nacimiento de hermanos o declaración jurada de filiación.
  • Certificado Único de Discapacidad o Proyecto Pedagógico Integrador Individual.

Ingreso a primer año (Foto ilustrativa)
Ingreso a primer año: documentación y fechas para confirmar la inscripción - Foto ilustrativa

Sobre la vacante y la gestión presencial

La confirmación presencial es obligatoria. Si la familia no realiza el trámite dentro del plazo, la vacante queda anulada y se libera para reasignación. Desde el área educativa aclararon que cualquier adulto responsable puede presentar la documentación en nombre del estudiante.

No es obligatorio pagar cooperadora. Ninguna escuela puede exigir ese aporte como condición para recibir la documentación.

Fechas clave del calendario para el ingreso a primer año

El proceso administrativo continúa con un cronograma establecido:

  • 25 al 26 de noviembre: confirmación e inscripción definitiva en escuelas asignadas.
  • 27 y 28 de noviembre: relevamiento de vacantes disponibles.
  • 2 y 3 de diciembre: tercera preinscripción, con opción a seleccionar hasta dos escuelas.
  • 9 de diciembre: asignación de “momentos” para instituciones con alta demanda.
  • 11 de diciembre: publicación de vacantes resultantes.
  • 12, 15 y 16 de diciembre: instancia final de confirmación con documentación presentada.

