Internas en el PJ: el Juez Hansen intimó a la Junta Electoral a entregar documentación de la Lista N°2

El juez federal con competencia electoral, Esteban Hansen, intimó a la Junta Electoral del Partido Justicialista de Jujuy a entregar, en un plazo de 24 horas, la documentación vinculada a las presentaciones realizadas por la Lista Nº 2 “Celeste y Blanca” , encabezada por Rubén Rivarola .

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La medida alcanza las presentaciones realizadas por la Lista Nº 2 “Celeste y Blanca”, los días 30 de julio y 11 de agosto. La documentación deberá ser remitida a la Justicia Federal en formato digital y papel.

La solicitud del Magistrado ocurre en el marco del recurso presentado por los apoderados de la Lista Nº 2 contra la Resolución Nº 22, debido a que fueron esos mismos apoderados los que le reclamaron al propio juez que coteje la documentación original

Los apoderados solicitaron que la Justicia Federal pudiera acceder a los documentos originales para revisar las observaciones realizadas durante el proceso de oficialización.

Los planteos de la Lista Celeste y Blanca

La lista encabezada por Rivarola cuestionó el tratamiento recibido por la Junta Electoral y planteó que se habría aplicado un criterio diferente al utilizado, particularmente, con la Lista Nº 10 “Generación Valiente”.

Además, presentó observaciones vinculadas con los requisitos de las candidaturas, los avales y la documentación electoral.

Con la incorporación de las actuaciones al expediente, el juez Hansen podrá analizar directamente la documentación que fue evaluada por la Junta Electoral y avanzar sobre los planteos formulados por los apoderados de la Lista Nº 2.

No implica una definición

La decisión judicial no implica una definición sobre la oficialización de las listas ni resuelve las impugnaciones planteadas dentro de la interna del PJ Jujuy.

Se trata de una medida destinada a incorporar al expediente la documentación solicitada y permitir que la Justicia Federal avance con el análisis del recurso presentado por la lista.

La resolución también dispone la notificación al interventor del PJ Jujuy, Federico Prieto, y lleva la firma digital del juez Hansen y del secretario Electoral, Manuel Álvarez del Rivero.