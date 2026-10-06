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6 de octubre de 2026 - 12:01
Jujuy.

Jujuy ya tiene representantes rumbo al Pre Cosquín 2027

Jujuy definió a sus representantes para el Pre Cosquín 2027, que competirán en enero en danza, música, canto y malambo.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Jujeños clasificados al Pre Cosquín 2027&nbsp;

Jujeños clasificados al Pre Cosquín 2027 

Jujuy definió a los artistas que representarán a la provincia en el Pre Cosquín 2027, luego de dos jornadas de competencia desarrolladas en San Salvador de Jujuy.

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El selectivo concluyó el domingo 4 de octubre y reunió propuestas de música, canto, danza y malambo. Tras las presentaciones, los jurados de cada rubro eligieron a los ganadores que integrarán la delegación jujeña.

Algunos de los jujeños seleccionados para el Pre Cosquín 2027

Algunos de los jujeños seleccionados para el Pre Cosquín 2027

Los ganadores del selectivo

En danza, el jurado estuvo integrado por Héctor Guaitima, Silvia Zerbini y Pablo Armata, mientras que en música participaron Noelia Gareca, Carlos “Shulka” Bautista y Cecilia Palacios.

Los ganadores fueron:

  • Pareja de Baile Tradicional: Daniela del Castillo y Brian Caliva.
  • Pareja de Baile Estilizado: Atenas Cabana y Hernando Giampaoletti.
  • Solista de Malambo Femenino: Candela Balcazar.
  • Solista de Malambo Masculino: Juan David Torres.
  • Conjunto de Malambo: El Reservado.
  • Conjunto de Baile Folklórico: Recuerdo Salteño.
  • Canción Inédita: “Misterio”, de Pablo Marcos.
  • Solista Instrumental: Santiago Guari.
  • Conjunto Instrumental: Hermanos Quiquiza.
  • Solista Vocal: Matías Estayo y Ulises Arroyo.
  • Dúo Vocal: Puesta a Punto.
  • Conjunto Vocal: Nuevo Rumbo.

La premiación y el acompañamiento institucional

Durante el acto de premiación y entrega de certificados estuvieron presentes el secretario de Cultura de Jujuy, José Rodríguez Bárcena, y el director de Cultura de San Salvador de Jujuy, Joaquín López.

También participaron la campeona del Pre Cosquín 2026 en solista vocal, Wara Calpanchay, y los campeones del mismo certamen en conjunto instrumental, Pablo Marcos y Leandro Batallanos.

El certamen contó además con la fiscalización y el acompañamiento de Gabriela Marina Méndez, veedora y representante de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín.

Cuándo competirán en Cosquín

Los ganadores conformarán la delegación que representará a Jujuy en la 55ª edición del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2027.

La competencia para los representantes jujeños está prevista para los días 14 y 15 de enero, cuando buscarán avanzar en uno de los certámenes folklóricos más importantes del país.

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