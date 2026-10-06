Jujuy ya tiene representantes rumbo al Pre Cosquín 2027

Jujuy definió a los artistas que representarán a la provincia en el Pre Cosquín 2027 , luego de dos jornadas de competencia desarrolladas en San Salvador de Jujuy.

¡Felicidades! Dos representantes de Jujuy ganaron el Pre Cosquín y subirán al Atahualpa Yupanqui en 2026

Orgullo. Pre Cosquín 2026: Enzo Fernández representará a Jujuy en la final de malambo solista

El selectivo concluyó el domingo 4 de octubre y reunió propuestas de música, canto, danza y malambo. Tras las presentaciones, los jurados de cada rubro eligieron a los ganadores que integrarán la delegación jujeña.

En danza, el jurado estuvo integrado por Héctor Guaitima, Silvia Zerbini y Pablo Armata , mientras que en música participaron Noelia Gareca, Carlos “Shulka” Bautista y Cecilia Palacios .

Algunos de los jujeños seleccionados para el Pre Cosquín 2027

Pareja de Baile Tradicional: Daniela del Castillo y Brian Caliva.

Daniela del Castillo y Brian Caliva. Pareja de Baile Estilizado: Atenas Cabana y Hernando Giampaoletti.

Atenas Cabana y Hernando Giampaoletti. Solista de Malambo Femenino: Candela Balcazar.

Candela Balcazar. Solista de Malambo Masculino: Juan David Torres.

Juan David Torres. Conjunto de Malambo: El Reservado.

El Reservado. Conjunto de Baile Folklórico: Recuerdo Salteño.

Recuerdo Salteño. Canción Inédita: “Misterio”, de Pablo Marcos.

“Misterio”, de Pablo Marcos. Solista Instrumental: Santiago Guari.

Santiago Guari. Conjunto Instrumental: Hermanos Quiquiza.

Hermanos Quiquiza. Solista Vocal: Matías Estayo y Ulises Arroyo.

Matías Estayo y Ulises Arroyo. Dúo Vocal: Puesta a Punto.

Puesta a Punto. Conjunto Vocal: Nuevo Rumbo.

La premiación y el acompañamiento institucional

Durante el acto de premiación y entrega de certificados estuvieron presentes el secretario de Cultura de Jujuy, José Rodríguez Bárcena, y el director de Cultura de San Salvador de Jujuy, Joaquín López.

También participaron la campeona del Pre Cosquín 2026 en solista vocal, Wara Calpanchay, y los campeones del mismo certamen en conjunto instrumental, Pablo Marcos y Leandro Batallanos.

El certamen contó además con la fiscalización y el acompañamiento de Gabriela Marina Méndez, veedora y representante de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín.

Cuándo competirán en Cosquín

Los ganadores conformarán la delegación que representará a Jujuy en la 55ª edición del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2027.

La competencia para los representantes jujeños está prevista para los días 14 y 15 de enero, cuando buscarán avanzar en uno de los certámenes folklóricos más importantes del país.