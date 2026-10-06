Jujuy ya tiene representantes rumbo al Pre Cosquín 2027

Jujuy definió a los artistas que representarán a la provincia en el Pre Cosquín 2027, luego de dos jornadas de competencia desarrolladas en San Salvador de Jujuy.
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Jujuy definió a sus representantes para el Pre Cosquín 2027, que competirán en enero en danza, música, canto y malambo.
Jujuy definió a los artistas que representarán a la provincia en el Pre Cosquín 2027, luego de dos jornadas de competencia desarrolladas en San Salvador de Jujuy.
El selectivo concluyó el domingo 4 de octubre y reunió propuestas de música, canto, danza y malambo. Tras las presentaciones, los jurados de cada rubro eligieron a los ganadores que integrarán la delegación jujeña.
En danza, el jurado estuvo integrado por Héctor Guaitima, Silvia Zerbini y Pablo Armata, mientras que en música participaron Noelia Gareca, Carlos “Shulka” Bautista y Cecilia Palacios.
Los ganadores fueron:
Durante el acto de premiación y entrega de certificados estuvieron presentes el secretario de Cultura de Jujuy, José Rodríguez Bárcena, y el director de Cultura de San Salvador de Jujuy, Joaquín López.
También participaron la campeona del Pre Cosquín 2026 en solista vocal, Wara Calpanchay, y los campeones del mismo certamen en conjunto instrumental, Pablo Marcos y Leandro Batallanos.
El certamen contó además con la fiscalización y el acompañamiento de Gabriela Marina Méndez, veedora y representante de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín.
Los ganadores conformarán la delegación que representará a Jujuy en la 55ª edición del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2027.
La competencia para los representantes jujeños está prevista para los días 14 y 15 de enero, cuando buscarán avanzar en uno de los certámenes folklóricos más importantes del país.
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