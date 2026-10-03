Pre Cosquín 2027: cerca de 200 artistas jujeños competirán en Villa Jardín de Reyes

Villa Jardín de Reyes será escenario este sábado 3 y domingo 4 de octubre del primer Pre Cosquín 2027, una competencia que reunirá a cerca de 200 artistas de distintos puntos de Jujuy. El encuentro comenzará a las 15 y ofrecerá propuestas culturales y gastronómicas para toda la familia.

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Durante las dos jornadas, artistas jujeños competirán en 13 rubros vinculados con la música, la danza y la expresión oral. El objetivo será obtener un lugar en el histórico Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se realiza cada año en la provincia de Córdoba.

La propuesta busca reunir a representantes de diferentes localidades de Jujuy y brindarles un espacio para mostrar su talento y trayectoria dentro de la escena folclórica.

Además de la competencia artística, el evento contará con espectáculos musicales que acompañarán la programación durante ambas jornadas.

Los visitantes también podrán recorrer una feria de artesanos y acceder a diferentes opciones de gastronomía regional, con una propuesta pensada para disfrutar del fin de semana en familia.

Cuándo y dónde será el Pre Cosquín 2027

El primer Pre Cosquín 2027 se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre, desde las 15, en Villa Jardín de Reyes.

La actividad reunirá a artistas de toda la provincia que buscarán avanzar en la competencia y representar a Jujuy en uno de los escenarios más importantes del folklore nacional.