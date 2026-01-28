Micaela Chauque brilló en la cuarta noche de Cosquín

Micaela Chauque fue protagonista de la Cuarta Luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín con una presentación centrada en la música andina. Fue destacada por su performance sobre el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina de Córdoba.

Farándula. Luck Ra y Cazzu se ofrecen para tocar en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Declaraciones. Fátima Florez reveló cómo fue su encuentro con Javier Milei en Mar del Plata

La artista desplegó su repertorio que fusiona tradición, danza y cumbia andina. “ Vivimos una noche inolvidable . Fue un encuentro de amistad arriba del escenario, con músicos, bailarines y el público acompañando con mucha alegría”, destacó en diálogo con Aries.

Chauque mostró el carnaval andino, recorriendo desde la copla y la baguala tradicional, pasando por los huaynos ancestrales de la puna, hasta llegar a una fusión moderna que definió como “cumbia andina”, incorporando sikus, quenas, charangos y danzas populares.

Estuvieron presentes conjuntos de sikuris y una puesta coreográfica con más de 120 bailarines en escena pertenecientes a academias de Jujuy y la puna jujeña. “Los sikuris forman parte de nuestra identidad regional. Son sonidos que nos representan y que merecen estos grandes escenarios”, afirmó.

El despliegue artístico incluyó al Ballet Jujuy, el Ballet Karayankay y una delegación de La Quiaca. “Este festival permite mostrar quiénes somos, nuestras identidades, nuestros colores musicales. Por eso es tan importante”, señaló.

Embed - Micaela Chauque en Cosquín 2026 - Se Siente Argentina

La trayectoria de Micaela Chauque

La artista editó los discos solistas: “Instrumental de la Quebrada” (2003) y “Quenas y sikus en vivo” (2008) y “Jallalla” (2019); entre ellos se destacan obras como "El Milagroso + Brinquillo", "La Llegada", además del canto ancestral de las "Coplas de Carnaval" y "Copla Vallista".

A ellos se suman las canciones "Jallalla", "Alfonsina y el mar", "Cóndor pasa", "Zamba de Lozano" y "Relato de la quenita", que resuenan desde un festival popular en la Quebrada de Humahuaca hasta espacios culturales de Europa.