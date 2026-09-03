Internas en el PJ Jujuy: la Justicia Electoral revocó el rechazo contra la Lista Celeste y Blanca

La Cámara Nacional Electoral hizo lugar al planteo de la Lista 2 “Celeste y Blanca”, que encabeza Rubén Rivarola, y dispuso que se analicen nuevamente, de manera individual, las correcciones presentadas para su oficialización.

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De esta manera la Cámara Nacional Electoral revocó el rechazo que había dejado a la nómina fuera de competencia y ordenó que la Justicia Federal vuelva a analizar su situación.

Si el juzgado determina que la Lista 2 cumplimentó las pautas requeridas quedará habilitada para competir en la elección interna del Partido Justicialista jujeño, que inicialmente se iban a realizar el pasado 30 de agosto.

Es importante recordar que el caso se había originado tras la Resolución N° 22 de la Junta Electoral Partidaria, la cual rechazó la oficialización de la Lista Celeste y Blanca argumentando que la presentación original presentaba “defectos sustanciales que afectaban la existencia misma de la lista como acto jurídico válido”.

Tras la impugnación de este acto, el Juez Federal de Jujuy, Esteban Hansen, había respaldado la postura partidaria y ratificado la exclusión de la nómina.

Aunque la Cámara no oficializó directamente la lista, el fallo modifica sustancialmente el escenario y obliga a revisar una decisión que había impedido su participación. El Tribunal consideró que esas modificaciones debían ser analizadas de manera individual antes de resolver definitivamente sobre la oficialización de la lista.

De esta manera, la resolución abre nuevamente la puerta a la participación de la Lista Celeste y Blanca en la interna partidaria.

Cómo sigue el proceso

La Cámara Nacional Electoral dispuso reexpedir las actuaciones al Juzgado Federal de Jujuy y el juez de primera instancia deberá verificar, de manera individual y concreta, si las correcciones de la Lista N° 2 cumplen con los requisitos formales y sustanciales de oficialización fundamentando cada rechazo u homologación.

Así también el Juez Federal deberá revisar los candidatos de la Lista N° 2 "Celeste y Blanca" y fundamentar si cada uno cumple o no con las exigencias estatutarias y legales.

El tribunal señaló además que durante las elecciones partidarias la Justicia Electoral debe resguardar los derechos y oportunidades de participación de las distintas corrientes internas, recordando que el proceso electoral del Partido Justicialista de Jujuy se encuentra bajo una intervención judicial.