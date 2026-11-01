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1 de noviembre de 2026 - 09:13
Educacion.

Jujuy está entre las tres provincias que menos horas destinan a Matemática en la formación docente

Un informe de Argentinos por la Educación revela que Matemática ocupa el 7,1% de los profesorados de primaria en Jujuy, frente al 8,8% nacional.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Carrera docente en Argentina

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Argentinos por la Educación comparó las 24 jurisdicciones. Jujuy está entre las que menos horas destinan a Matemática en los profesorados.

Argentinos por la Educación comparó las 24 jurisdicciones. Jujuy está entre las que menos horas destinan a Matemática en los profesorados.

Jujuy destina el 7,1% de la formación inicial a Matemática, aunque el 75% de los maestros de sexto grado realizó capacitaciones recientes.

Jujuy destina el 7,1% de la formación inicial a Matemática, aunque el 75% de los maestros de sexto grado realizó capacitaciones recientes.

Un informe de Argentinos por la Educación revela que Matemática ocupa el 7,1% de los profesorados de primaria en Jujuy, frente al 8,8% nacional.

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El dato surge del estudio “De aprender a enseñar matemática: cómo se forman los docentes de escuela primaria”, elaborado por Tomás Besada y Martín Nistal. La investigación compara los diseños curriculares de las 24 jurisdicciones y también analiza la capacitación de los maestros que actualmente trabajan en las aulas, un aspecto en el que Jujuy presenta resultados diferentes a los de la formación inicial.

Jujuy, entre las provincias con menos horas de Matemática

Según el relevamiento correspondiente a 2026, Mendoza encabeza el listado nacional con un 12,7% de la carga horaria de sus profesorados destinada a Matemática. Le siguen Misiones, con un 10,7%, y La Rioja, con un 10,2%, mientras que el promedio de las jurisdicciones argentinas se ubica en el 8,8%.

En el otro extremo aparecen Santiago del Estero, con un 5,6%; Salta, con un 6,4%; y Jujuy, con un 7,1%. Esto significa que la provincia se ubica 1,7 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional y presenta una diferencia de 5,6 puntos respecto de Mendoza, la jurisdicción con mayor presencia de Matemática en sus planes de estudio.

El informe también destaca que las diferencias no se limitan a la cantidad de horas, sino a los contenidos que reciben los futuros docentes. En muchas provincias, la formación dedica más tiempo a aprender cómo enseñar Matemática que al estudio específico de los conocimientos matemáticos, aunque los investigadores aclaran que ambas dimensiones son necesarias y que la carga horaria, por sí sola, no determina la calidad de la enseñanza.

El 75% de los maestros de Jujuy realizó capacitaciones en Matemática

El panorama cambia cuando se analiza la formación continua de los docentes que ya trabajan en las escuelas. Según los datos de Aprender 2025 incluidos en el informe, el 75% de los maestros de sexto grado de Jujuy declaró haber participado en alguna capacitación vinculada con la enseñanza de Matemática durante los últimos tres años.

Este porcentaje supera el promedio nacional del 67,5% y ubica a Jujuy entre las jurisdicciones con mayor participación en instancias de formación continua. Sin embargo, también significa que uno de cada cuatro docentes de sexto grado de la provincia no realizó capacitaciones relacionadas con esta materia durante el período relevado.

A nivel nacional, las diferencias son importantes: Formosa registra una participación del 90,8%, mientras que Santa Fe presenta el porcentaje más bajo, con un 44,6%. Los datos muestran que la formación inicial y la capacitación posterior no necesariamente presentan el mismo comportamiento en cada provincia.

Las dificultades en Matemática y el desafío de mejorar la enseñanza

La investigación de Argentinos por la Educación se publica en un contexto de preocupación por los aprendizajes escolares. Según las pruebas Aprender 2025, el 45% de los alumnos argentinos de sexto grado no alcanzó un desempeño satisfactorio en Matemática, lo que plantea la necesidad de fortalecer los conocimientos desde los primeros años.

Marcela Svarc, profesora del Departamento de Matemática de la Universidad de San Andrés, considera que aumentar las horas de formación puede ser importante, pero que también se debe garantizar una preparación rigurosa. “Hay que asegurar una formación rigurosa que combine conocimientos disciplinares sólidos con herramientas didácticas”, señaló.

Los autores del informe proponen avanzar hacia criterios comunes de formación para los futuros maestros y desarrollar mecanismos que permitan conocer qué aprenden efectivamente durante sus carreras. Para 2027 está prevista la implementación del Compromiso Federal por la Matemática, que contempla capacitación continua, materiales pedagógicos y herramientas de evaluación.

En Jujuy, los resultados muestran dos aspectos diferentes de la formación docente: una baja proporción de Matemática en los planes de estudio iniciales y una participación en capacitaciones superior al promedio nacional. Ambos datos forman parte del panorama que presenta Argentinos por la Educación para analizar cómo se prepara a quienes tienen la tarea de enseñar Matemática en la escuela primaria.

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