Jujuy.. Jujuy sin feriado nacional: no habrá sanciones ni descuentos

No habrá sanciones a los empleados que no asistieron a trabajar este viernes

En ese sentido, el Ministro de Gobierno aseguró a TodoJujuy.com que no habrá sanciones ni descuentos por inasistencia en la mañana del viernes 2 de septiembre.

"No hay sanción por la confusión"

En diálogo con nuestro medio, Normando Álvarez García destacó que "no hay sanción -a empleados públicos- por la confusión que hubo con el feriado nacional, así que no vamos a sancionar a los que no fueron a trabajar", explicó.