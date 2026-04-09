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9 de abril de 2026 - 10:42
Proyecto.

Jujuy: proponen suspender ejecuciones hipotecarias y revisar deudas con el Banco Nación

La Legislatura de Jujuy analizará un proyecto que busca frenar por dos años las ejecuciones y abrir una instancia de gestión ante Nación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Legislatura de Jujuy.

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La iniciativa plantea frenar estos procesos por dos años, con la posibilidad de extender la medida por un año más. El objetivo es ganar tiempo para revisar las deudas y gestionar alternativas que alivien la carga sobre los créditos.

El foco está puesto en unas 180 familias jujeñas que hoy atraviesan un escenario crítico. “Son 180 familias jujeñas las que están sufriendo una situación extrema al ver en riesgo sus propiedades”, advirtió el diputado Diego Rotela.

Detrás de ese número hay historias marcadas por el deterioro de las condiciones de los créditos. “Varias de estas personas pagaron cuotas durante muchos años e igualmente se vieron obligadas a vender sus casas para achicar cuotas y hoy siguen endeudadas”, señaló. Según detalló, hay casos de personas que accedieron a préstamos de entre $1.200.000 y $2.000.000 hace casi una década y que hoy enfrentan deudas que, en algunos casos, alcanzan los $100.000.000.

Según explicaron, el proyecto no solo busca frenar las ejecuciones, sino también abrir una instancia de negociación. Durante el período de suspensión, se impulsarán gestiones ante el Gobierno nacional para encontrar soluciones de fondo. En ese marco, también se prevé involucrar a legisladores nacionales por Jujuy.

Diego Rotela
Diego Rotela
Diego Rotela

En paralelo, el planteo pone el foco en el rol del Banco Nación como principal acreedor. “La realidad muestra con contundencia que el Banco Nación tiene recursos para condonar, cuanto menos, los intereses”, sostuvo Rotela.

El debate también se cruza con cuestionamientos más amplios sobre el acceso al crédito. “El ciudadano promedio se enfrenta a requisitos inalcanzables, tasas prohibitivas o la simple inexistencia de crédito, pero al mismo tiempo florecieron los créditos hipotecarios preferenciales para funcionarios”, planteó.

En esa línea, el legislador marcó una contradicción en el discurso económico: “Aquellos que pregonan que no hay plata y que el Estado debe retirarse de la economía, utilizan la banca pública sostenida por los impuestos de todos para asegurar su patrimonio personal”.

Con este proyecto, la Legislatura jujeña abre una discusión que excede lo local y pone sobre la mesa el impacto de los créditos hipotecarios en un contexto económico cada vez más complejo.

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