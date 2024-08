La búsqueda de doña Elsa: "Quiero conocer mis raíces y saber sobre mi papá"

De parte de su padre biológico nunca supo nada, solo lo que su madre le contó, " me dijo que era tucumano, grandote y gringo. Que vino desde esa provincia hacia Salta a jugar a la pelota en el club Juventud Antoniana. Me dijo también que su apellido era Vera".

También destacó que su mamá le comentó que "su nombre era Juan y luego me dijo Guillermo, por eso no se bien".

Asimismo indicó que "sé que quizás ya no viva, pero me encantaría ver una foto de él. Que alguien me cuente como era, saber si tengo hermanos o sobrinos. Mi intención no es reclamar algo, solo quiero saber mis raíces antes que sea demasiado tarde".

Para aportar información y ayudar a doña Elsa, pueden comunicarse a su número de teléfono: 3885765077.

