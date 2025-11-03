La Cámara Jujeña de la Construcción renovó su Comisión Directiva y reafirma su compromiso con el desarrollo provincialLa institución que nuclea a las principales empresas constructoras de Jujuy realizó su Asamblea General Ordinaria, aprobó memoria y balance, y eligió nuevas autoridades para el período 2025–2027.

La Cámara Jujeña de la Construcción llevó adelante su Asamblea General Ordinaria, instancia en la que se aprobaron la memoria y el balance institucional, y se designó a las nuevas autoridades que conducirán la institución durante el período 2025–2027.

El encuentro se realizó con una destacada participación de socios y representantes del sector, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con el Estado provincial, los municipios y los colegios profesionales, promoviendo una agenda común orientada a la obra pública, la infraestructura y la generación de empleo en Jujuy.

Secretario: Ing. Carlos Villanueva

Tesorero: Ing. Rodolfo Forbice

Vocales: Ing. Luciano Bellomo, Ing. Marcelo Zarif, Ing. Manuel Coronel, Ing. Diego Bernal y Dr. Mariano Ricotti Quevedo

Comisión Revisora de Cuentas

Titular: Ing. Guillermo Assaf

Suplente: Arq. Horacio Alcaraz

Tribunal de Ética

Titular: Ing. Ramiro Saravia

1° Suplente: Marcelo Cazón

2° Suplente: Renato Di Nocera

Durante la jornada, se puso en valor el trabajo que la Cámara viene desarrollando en materia de gestión institucional, diálogo intersectorial y participación activa en la elaboración de propuestas orientadas a la modernización normativa y la eficiencia en los procesos de contratación pública.

El presidente Nicolás Benicio destacó que esta nueva etapa “plantea desafíos importantes para el sector, en un contexto económico complejo, donde resulta clave sostener la actividad, cuidar el empleo y seguir apostando a la innovación y la profesionalización de las empresas constructoras jujeñas”.

Con más de tres décadas de trayectoria, la Cámara Jujeña de la Construcción reafirma su compromiso con el progreso provincial, siendo un actor clave en la planificación y ejecución de la infraestructura que Jujuy necesita para crecer con desarrollo y equidad.

