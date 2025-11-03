lunes 03 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de noviembre de 2025 - 12:53
Asamblea.

La Cámara Jujeña de la Construcción renovó su Comisión Directiva

La Cámara Jujeña de la Construcción renovó su Comisión Directiva para el período 2025–2027.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Cámara Jujeña de la Construcción (1)

La Cámara Jujeña de la Construcción renovó su Comisión Directiva y reafirma su compromiso con el desarrollo provincialLa institución que nuclea a las principales empresas constructoras de Jujuy realizó su Asamblea General Ordinaria, aprobó memoria y balance, y eligió nuevas autoridades para el período 2025–2027.

Lee además
cinco choques en pocas horas sobre la ruta 9 en san salvador de jujuy
Tránsito.

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 3 de noviembre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 3 de noviembre

La Cámara Jujeña de la Construcción llevó adelante su Asamblea General Ordinaria, instancia en la que se aprobaron la memoria y el balance institucional, y se designó a las nuevas autoridades que conducirán la institución durante el período 2025–2027.

El encuentro se realizó con una destacada participación de socios y representantes del sector, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con el Estado provincial, los municipios y los colegios profesionales, promoviendo una agenda común orientada a la obra pública, la infraestructura y la generación de empleo en Jujuy.

La Cámara Jujeña de la Construcción (2)

La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: MPN Nicolás Benicio

Secretario: Ing. Carlos Villanueva

Tesorero: Ing. Rodolfo Forbice

Vocales: Ing. Luciano Bellomo, Ing. Marcelo Zarif, Ing. Manuel Coronel, Ing. Diego Bernal y Dr. Mariano Ricotti Quevedo

Comisión Revisora de Cuentas

Titular: Ing. Guillermo Assaf

Suplente: Arq. Horacio Alcaraz

Tribunal de Ética

Titular: Ing. Ramiro Saravia

1° Suplente: Marcelo Cazón

2° Suplente: Renato Di Nocera

Durante la jornada, se puso en valor el trabajo que la Cámara viene desarrollando en materia de gestión institucional, diálogo intersectorial y participación activa en la elaboración de propuestas orientadas a la modernización normativa y la eficiencia en los procesos de contratación pública.

El presidente Nicolás Benicio destacó que esta nueva etapa “plantea desafíos importantes para el sector, en un contexto económico complejo, donde resulta clave sostener la actividad, cuidar el empleo y seguir apostando a la innovación y la profesionalización de las empresas constructoras jujeñas”.

Con más de tres décadas de trayectoria, la Cámara Jujeña de la Construcción reafirma su compromiso con el progreso provincial, siendo un actor clave en la planificación y ejecución de la infraestructura que Jujuy necesita para crecer con desarrollo y equidad.

CONTENIDO PATROCINADO.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 3 de noviembre

Agua Potable: "Una de cada diez conexiones son clandestinas"

Nueve demorados por pintadas en el Estadio 23 de Agosto y por agredir a policías

Arrancó la Semana de las Artes en Jujuy: actividades del 3 al 7 de noviembre

Lo que se lee ahora
El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Sigue el cronograma de pagos para empleados estatales: cuándo cobro

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El miércoles 5 de noviembre no habrá clases en Jujuy: los motivos
Educación.

El miércoles 5 de noviembre no habrá clases en Jujuy: los motivos

La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps video
Tránsito.

Una mujer con casi 2 gramos de alcohol en sangre protagonizó un choque múltiple en Jujuy

Triple choque en cadena sobre Ruta 9 video
Atención.

Nueve autos involucrados en un triple choque en cadena en la Ruta 9

Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Walter Morales rompió el silencio: habló de la eliminación y la continuidad de Matías Módolo

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel