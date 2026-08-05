La comunidad de Bolivia inició los festejos por su independencia

La comunidad boliviana en Jujuy inició los actos protocolares por los 201 años de la independencia de Bolivia , con una ceremonia realizada este miércoles por la mañana en Plaza Belgrano , donde se llevó adelante la entrega de una ofrenda floral.

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El acto estuvo acompañado por autoridades, representantes de la comunidad, fraternidades, música, danzas y la imagen de la Virgen, en una jornada cargada de emoción y tradición. Si bien la fecha central es este jueves 6 de agosto , las actividades comenzaron en la capital jujeña y continuarán durante los próximos días en distintos puntos de la provincia.

Durante la ceremonia, el cónsul de Bolivia, Ino Mamani , destacó el fuerte vínculo entre el pueblo boliviano y Jujuy, y remarcó el valor cultural de las danzas que forman parte de cada celebración.

“Somos hermanos, compartimos tradiciones. Todas las danzas que bailan los hermanos argentinos son verdaderos embajadores de la integración” “Somos hermanos, compartimos tradiciones. Todas las danzas que bailan los hermanos argentinos son verdaderos embajadores de la integración”

Mamani también resaltó la relación permanente con la comunidad boliviana en la provincia y señaló que el consulado mantiene su atención habitual.

“Nosotros seguimos atendiendo desde las 9 a las 17 horas. Hay una atención normal y, por supuesto, la relación con la comunidad es tremenda”, indicó.

Además, precisó que en Jujuy viven más de 30 mil ciudadanos bolivianos, según el último censo, aunque aclaró que la cifra podría ser mayor si se tiene en cuenta a quienes cuentan con doble nacionalidad.

"En Jujuy viven más de 30 mil ciudadanos bolivianos" "En Jujuy viven más de 30 mil ciudadanos bolivianos"

Cómo siguen las actividades

Los actos por la independencia de Bolivia continuarán este jueves en distintas localidades de la provincia. Según confirmó el cónsul, habrá actividades en Perico, Palma Sola y Libertador General San Martín, además de otras invitaciones para participar en ceremonias protocolares.

“Mañana estamos en Perico, Palma Sola, Libertador General San Martín. Nos han invitado para poder asistir a un acto como este protocolar”, señaló Mamani.

El cierre más convocante será el sábado 8 de agosto en Alto Comedero, donde se realizará una gran entrada folclórica con fraternidades, música y danzas tradicionales.

“El sábado estamos con una entrada folclórica. Llegan también los embajadores de nuestras canciones, Los Kjarkas, para dar serenata a Bolivia y a Jujuy en su día”, expresó el cónsul.

La celebración forma parte de una agenda especial que busca mantener vivas las tradiciones bolivianas y fortalecer los lazos culturales con Jujuy, una provincia donde la comunidad boliviana tiene una presencia histórica, activa y profundamente integrada.

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