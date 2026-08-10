La ENERC NOA abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2027

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), Sede NOA, abrió las inscripciones para el ingreso al ciclo lectivo 2027, con dos propuestas académicas de nivel superior, gratuitas y con validez nacional.
Las carreras se dictan en la Ciudad de las Artes y están orientadas a quienes buscan formarse en distintas áreas de la producción audiovisual, desde el cine tradicional hasta la animación 3D y las tecnologías digitales.
Abrieron las inscripciones para estudiar cine en Jujuy.
Realización Cinematográfica Integral
Una de las propuestas disponibles es la carrera de Realización Cinematográfica Integral, que tiene una duración de tres años.
Durante la formación, los estudiantes se capacitan en diferentes áreas de la producción cinematográfica, entre ellas guion, dirección, producción, fotografía, montaje, sonido y dirección de arte.
La carrera contempla herramientas y conocimientos para trabajar tanto en producciones de ficción como documentales.
Animación 3D y tecnologías digitales
La segunda opción es Realización Cinematográfica Integral con Especialización en Animación 3D y Tecnologías Digitales, con una duración de tres años y medio.
La propuesta incluye formación en animación 3D, efectos visuales (VFX), videojuegos y tecnologías de realidad mixta (XR), combinando conocimientos audiovisuales con nuevas herramientas digitales.
Cuáles son las fechas del ingreso 2027
El proceso de ingreso tendrá distintas instancias que se desarrollarán entre octubre y diciembre.
Las inscripciones y el Curso Virtual Obligatorio estarán habilitados hasta el 12 de octubre.
Luego, el 31 de octubre se realizará el examen teórico presencial.
Entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre tendrá lugar la instancia de coloquio y defensa de una pieza creativa.
Finalmente, los resultados del proceso de ingreso se conocerán el 16 de diciembre.
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