La Intergremial pide una urgente reunión con el Gobierno 

La secretaria general de Asociación de Profesionales de los Organismos de Control ( APOC ) e integrante de la Intergremial, Susana Ustarez, dijo que “estamos a 16 de abril y no hubo paritarias este mes , cuando la habíamos requerido y el gobierno dijo que lo haría mensualmente”.

“Estamos más de 20 puntos atrasados solo en el 2024, y si consideramos el 2023, hay 100 puntos más perdidos en el poder adquisitivo que queremos recuperarlo, pero no hay llamados desde el Gobierno”, lamentó la sindicalista.

Ustarez dijo que en caso de un llamado a reunión, será la próxima semana y “las liquidaciones seguro se estarán cerrando, por eso queremos que sea urgente y que nos llamen”, reclamó una de las voceras de la organización sindical.

“Por eso hicimos una presentación para que nos hagan una oferta para que la debatamos, sino sería una imposición y eso se liquida y es a la baja”, subrayó la referente de APOC, y marcó que “para el bolsillo de trabajadores, la inflación es insostenible”.

El Ministro de Finanzas de la provincia Federico Cardozo, había destacado el esfuerzo que significó el aumento, y adelantó que se realizarán “evaluaciones mensuales de la situación financiera de la provincia para determinar la viabilidad de futuros aumentos salariales”.

El funcionario había asegurado que no existe una cláusula gatillo con los gremios estatales, ya que los recursos no siguieron el año pasado a la inflación. “No podemos comprometer las financias de la provincia. Si poníamos la cláusula, no sabemos si la podríamos cumplir”, afirmó.