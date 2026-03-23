La Vendimia de El Bayeh 2026: vino, cultura y música en la cuarta edición

La Vendimia de El Bayeh 2026 cierra su cuarta edición que la vuelve a posicionar como uno de los eventos más destacados del calendario enoturístico del norte argentino.

Jujuy. Se viene La Vendimia de El Bayeh: artistas invitados y actividades día por día

¡Imperdible! Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

Embed - La Vendimia de El Bayeh 2026

La propuesta, que comenzó el sábado y culmina este lunes 23 de marzo , combinó las bondades de los vinos jujeños, la gastronomía local, la cultura y música autóctona en escenarios naturales únicos de la Quebrada de Humahuaca.

La Vendimia de El Bayeh 2026 La Vendimia de El Bayeh 2026

Se hizo la Feria de vinos y la comida regional, el concierto de Delirio Electro-Orquestal con arreglos de Alejandro Terán, un espectáculo el Cuarteto Divergente, la Orquesta de Cámara de La Vendimia de El Bayeh, Rocío Manzur y artistas invitadas como Maggie Cullen.

El cierre fue con una gran Peña Folclórica junto a Wara Calpanchay, Jujeños, Santiago Cueto y Coroico que pidieron disfrutar aquellos que aprovecharon para ser parte de la jornada final de la propuesta gastronómica y cultural.

La Vendimia de El Bayeh 2026 La Vendimia de El Bayeh 2026

“Es mucho más que un evento gastronómico”

La directora del evento, Rocío Manzur, destacó el crecimiento sostenido del festival y el valor cultural que representa para la provincia. “Todos los años tenemos la misma energía, el mismo entusiasmo, la misma ilusión de hacer uno nuevo. Es mucho más que un evento gastronómico o cultural”.

“Como todos los años, con presencias muy importantes. Esto va creciendo año a año y año a año vamos desarrollándolo un poco más y profundizándolo en lo que queremos indagar y llegar”, resaltó.