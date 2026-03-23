lunes 23 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de marzo de 2026 - 20:34
Jujuy.

La Vendimia de El Bayeh 2026: vino, cultura y música en la cuarta edición

Este lunes se cierra la cuarta edición de La Vendimia de El Bayeh 2026 que se hizo en la Quebrada de Humahuaca.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La Vendimia de El Bayeh 2026

La Vendimia de El Bayeh 2026

La Vendimia de El Bayeh 2026

La Vendimia de El Bayeh 2026

La Vendimia de El Bayeh 2026 cierra su cuarta edición que la vuelve a posicionar como uno de los eventos más destacados del calendario enoturístico del norte argentino.

Lee además
vino, gastronomia, cultura y musica: la vendimia de el bayeh se celebra en la quebrada de humahuaca
¡Imperdible!

Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca
La Vendimia del Bayeh 2025.
Jujuy.

Se viene La Vendimia de El Bayeh: artistas invitados y actividades día por día

Embed - La Vendimia de El Bayeh 2026

La Vendimia de El Bayeh 2026
La Vendimia de El Bayeh 2026

La Vendimia de El Bayeh 2026

Se hizo la Feria de vinos y la comida regional, el concierto de Delirio Electro-Orquestal con arreglos de Alejandro Terán, un espectáculo el Cuarteto Divergente, la Orquesta de Cámara de La Vendimia de El Bayeh, Rocío Manzur y artistas invitadas como Maggie Cullen.

El cierre fue con una gran Peña Folclórica junto a Wara Calpanchay, Jujeños, Santiago Cueto y Coroico que pidieron disfrutar aquellos que aprovecharon para ser parte de la jornada final de la propuesta gastronómica y cultural.

La Vendimia de El Bayeh 2026
La Vendimia de El Bayeh 2026

La Vendimia de El Bayeh 2026

“Es mucho más que un evento gastronómico”

La directora del evento, Rocío Manzur, destacó el crecimiento sostenido del festival y el valor cultural que representa para la provincia. “Todos los años tenemos la misma energía, el mismo entusiasmo, la misma ilusión de hacer uno nuevo. Es mucho más que un evento gastronómico o cultural”.

“Como todos los años, con presencias muy importantes. Esto va creciendo año a año y año a año vamos desarrollándolo un poco más y profundizándolo en lo que queremos indagar y llegar”, resaltó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

Se viene La Vendimia de El Bayeh: artistas invitados y actividades día por día

Comenzó la cuarta edición de La Vendimia de El Bayeh: "Esto va creciendo año a año"

La Vendimia El Bayeh volvió a reunir vino, cultura y turismo en un evento que no para de crecer

Se viene un Ironman en Jujuy: cuándo será y dónde se correrá

Lo que se lee ahora
Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios video
Economía.

Nuevo aumento de nafta y gasoil en Jujuy: cómo quedaron los precios

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Abren las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026.
Sociedad.

¿Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026?

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos video
Jujuy.

Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días: "pedimos datos a provincias aledañas"

Cuándo, dónde y contra quién juega Bolivia por el Repechaje para el Mundial 2026.  
Deportes.

Bolivia juega el repechaje del Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel