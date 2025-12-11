Lanzan un concurso de ideas para hacer un arco o pórtico en el Puente Lavalle

Este jueves lanzaron oficialmente el “Concurso Provincial de Ideas Arco/Pórtico de Puente Lavalle” , una iniciativa conjunta entre el municipio y el Colegio de Profesionales de la Arquitectura de Jujuy que busca revalorizar y proyectar un nuevo hito urbano en uno de los sitios históricos más representativos de la capital.

El certamen tiene como objetivo generar propuestas que sirvan de base para futuros proyectos arquitectónicos, incorporando nuevos usos, criterios de sustentabilidad, morfologías innovadoras y la preservación del patrimonio material e inmaterial . Podrán participar todos los arquitectos matriculados en la provincia, según se establezca en las Bases del Concurso.

Durante la presentación, el intendente Raúl Jorge destacó la importancia de la articulación institucional para el desarrollo urbano. “El Colegio de Arquitectos siempre está presente en los grandes temas de la ciudad. La mecánica de concurso nos permite actualizar, modernizar y poner en valor sitios que merecen la atención de las autoridades y del municipio” , expresó.

Jujuy Antiguo Procesión por el puente Lavalle en la década de 1920

Jorge subrayó la carga simbólica del Puente Lavalle, que cumple 100 años: “Tiene una vitalidad urbana muy especial. Esto permitirá regenerar un símbolo que alguna vez existió, como aquel cartel de los años 60 que daba la bienvenida a una ciudad amigable y acogedora”, recordó.

El Colegio de Arquitectos destacó la oportunidad creativa y patrimonial

La presidenta del Colegio de Arquitectos, Elena Bardi, celebró la iniciativa y su apertura a la comunidad profesional.

“Es auspicioso trabajar de manera mancomunada y abrir a la matrícula esta idea que surge en el marco de los 100 años del Puente Lavalle. Se trata de un espacio urbano único no solo por la circulación, sino por su carácter cultural”, afirmó.

También destacó el espíritu plural del certamen: “Va mucho más allá de un pórtico o un puente. Puede ser una intervención artística, urbana o conceptual. Para eso es el concurso: para recibir una gama de propuestas y, desde allí, seleccionar la mejor”, explicó.

Bases del concurso

Las bases y condiciones estarán disponibles próximamente a través del Colegio de Arquitectos de Jujuy, donde se detallarán plazos, requisitos, lineamientos técnicos y criterios de evaluación.