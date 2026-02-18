Lavaderos de autos llenos después del martes de Chaya: sin turnos y precios que superan los $20.000

Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium superan los $60.000 Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium superan los $60.000 Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium superan los $60.000

Este miércoles post Carnaval, los lavaderos de autos del casco céntrico de la ciudad trabajan al 100%. Después del Carnaval grande y el Martes de Chaya, cuando muchos vehículos terminan con talco, papel picado y suciedad acumulada, los conductores eligieron “darle un mimo” al auto y la demanda se disparó.

La postal se repite en varios puntos: agenda completa y sin turnos para el día. En muchos casos, quienes llegan sin reserva se encuentran con listas de espera o disponibilidad recién para los próximos días, por la cantidad de unidades que ingresan desde la mañana.

Lavadero de autos (3) Cuánto cuesta lavar el auto: precios y servicios En esta jornada, los valores parten desde los $10.000 y llegan a más de $25.000, según la profundidad de la limpieza. Algunos lavaderos ofrecen solo lavado, otros suman lavado y aspirado, y también están los que incorporan pulido y limpieza interior más detallada. Otra particularidad es que lleva cera liquidada y el lavado se realiza con espuma.

Embed - LAVADEROS DE AUTOS Lavado económico Autos pequeños: $7.000

Autos tipo: $10.000

SUV: $15.000

Camioneta: $20.000 Lavado con espuma Autos : $15.000

SUV: $18.000

Camioneta: $25.000 Lavadero de autos (1) Limpieza profunda: cuándo supera los $60.000 Cuando el servicio incluye pulido y limpieza de tapizados, los precios superan los $60.000, especialmente en trabajos de mayor detalle. La diferencia está en el tiempo que demanda el servicio, el estado en que llega el vehículo y el tipo de tratamiento que se realiza.

Otro factor clave es el tamaño del vehículo: no cuesta lo mismo un auto chico que una camioneta, y el valor final suele ajustarse por superficie, cantidad de suciedad y tareas específicas (interior, baúl, plásticos, tapizados). Con el cierre del Carnaval y el “arrastre” de festejos en la calle, el miércoles post Carnaval se convirtió en una fecha fuerte para el rubro: los lavaderos trabajan a full y la ciudad vuelve, de a poco, a su ritmo habitual.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







