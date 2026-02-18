miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 10:51
Sociedad.

Lavaderos de autos llenos después del martes de Chaya: sin turnos y precios que superan los $20.000

Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium superan los $60.000

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium&nbsp; superan los $60.000&nbsp;

Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium  superan los $60.000 

Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium&nbsp; superan los $60.000&nbsp;

Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium  superan los $60.000 

Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium&nbsp; superan los $60.000&nbsp;

Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium  superan los $60.000 

Este miércoles post Carnaval, los lavaderos de autos del casco céntrico de la ciudad trabajan al 100%. Después del Carnaval grande y el Martes de Chaya, cuando muchos vehículos terminan con talco, papel picado y suciedad acumulada, los conductores eligieron “darle un mimo” al auto y la demanda se disparó.

Lee además
Educación: nuevas mesas de exámenes en Jujuy (Foto ilustrativa) video
Educación.

Iniciaron las tutorías en las escuelas: quiénes deben asistir y cómo será el acompañamiento
El próximo fin de semana largo, será especial ya que se juntan los días de Semana Santa 2026 con el feriado de Malvinas.
Sociedad.

Semana Santa 2026: cuándo cae y qué días serán feriado en Argentina

La postal se repite en varios puntos: agenda completa y sin turnos para el día. En muchos casos, quienes llegan sin reserva se encuentran con listas de espera o disponibilidad recién para los próximos días, por la cantidad de unidades que ingresan desde la mañana.

Lavadero de autos (3)

Cuánto cuesta lavar el auto: precios y servicios

En esta jornada, los valores parten desde los $10.000 y llegan a más de $25.000, según la profundidad de la limpieza. Algunos lavaderos ofrecen solo lavado, otros suman lavado y aspirado, y también están los que incorporan pulido y limpieza interior más detallada. Otra particularidad es que lleva cera liquidada y el lavado se realiza con espuma.

Embed - LAVADEROS DE AUTOS

Lavado económico

  • Autos pequeños: $7.000
  • Autos tipo: $10.000
  • SUV: $15.000
  • Camioneta: $20.000

Lavado con espuma

  • Autos : $15.000
  • SUV: $18.000
  • Camioneta: $25.000
Lavadero de autos (1)

Limpieza profunda: cuándo supera los $60.000

Cuando el servicio incluye pulido y limpieza de tapizados, los precios superan los $60.000, especialmente en trabajos de mayor detalle. La diferencia está en el tiempo que demanda el servicio, el estado en que llega el vehículo y el tipo de tratamiento que se realiza.

Otro factor clave es el tamaño del vehículo: no cuesta lo mismo un auto chico que una camioneta, y el valor final suele ajustarse por superficie, cantidad de suciedad y tareas específicas (interior, baúl, plásticos, tapizados).

Con el cierre del Carnaval y el “arrastre” de festejos en la calle, el miércoles post Carnaval se convirtió en una fecha fuerte para el rubro: los lavaderos trabajan a full y la ciudad vuelve, de a poco, a su ritmo habitual.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Iniciaron las tutorías en las escuelas: quiénes deben asistir y cómo será el acompañamiento

Semana Santa 2026: cuándo cae y qué días serán feriado en Argentina

Los alimentos que más subieron en Jujuy en enero: una verdura aumentó más del 60%

Ayuda escolar ANSES 2026: quiénes pueden cobrar hasta $340.000 y cómo no quedar afuera

Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Lo que se lee ahora
Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Tutorias en el secundario.
Fechas.

Arrancan las tutorías para los estudiantes que adeudan materias en Jujuy

Agustina y su trabajo en Médicos Sin Fronteras.
Historias.

De Jujuy al corazón del caos: la labor humanitaria de una jujeña que sostiene la vida en zonas de crisis

Todo lo que hay que hacer para atraer la buena energía en el Año Nuevo Chino, de acuerdo al Feng Shui.
Mundo.

Año Nuevo Chino: las claves del feng shui para iniciar el ciclo con buena energía

Imagen creada con IA. video
País.

Reforma laboral: el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes
Economía

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel