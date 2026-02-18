Lavaderos de autos llenos después del martes de Chaya: sin turnos y precios que superan los $20.000

Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium superan los $60.000
Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium superan los $60.000
Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium superan los $60.000
Este miércoles post Carnaval, los lavaderos de autos del casco céntrico de la ciudad trabajan al 100%. Después del Carnaval grande y el Martes de Chaya, cuando muchos vehículos terminan con talco, papel picado y suciedad acumulada, los conductores eligieron “darle un mimo” al auto y la demanda se disparó.
La postal se repite en varios puntos: agenda completa y sin turnos para el día. En muchos casos, quienes llegan sin reserva se encuentran con listas de espera o disponibilidad recién para los próximos días, por la cantidad de unidades que ingresan desde la mañana.
Cuánto cuesta lavar el auto: precios y servicios
En esta jornada, los valores parten desde los $10.000 y llegan a más de $25.000, según la profundidad de la limpieza. Algunos lavaderos ofrecen solo lavado, otros suman lavado y aspirado, y también están los que incorporan pulido y limpieza interior más detallada. Otra particularidad es que lleva cera liquidada y el lavado se realiza con espuma.
Embed - LAVADEROS DE AUTOS
Lavado económico
Autos pequeños: $7.000
Autos tipo: $10.000
SUV: $15.000
Camioneta: $20.000
Lavado con espuma
Autos : $15.000
SUV: $18.000
Camioneta: $25.000
Limpieza profunda: cuándo supera los $60.000
Cuando el servicio incluye pulido y limpieza de tapizados, los precios superan los $60.000, especialmente en trabajos de mayor detalle. La diferencia está en el tiempo que demanda el servicio, el estado en que llega el vehículo y el tipo de tratamiento que se realiza.
Otro factor clave es el tamaño del vehículo: no cuesta lo mismo un auto chico que una camioneta, y el valor final suele ajustarse por superficie, cantidad de suciedad y tareas específicas (interior, baúl, plásticos, tapizados).
Con el cierre del Carnaval y el “arrastre” de festejos en la calle, el miércoles post Carnaval se convirtió en una fecha fuerte para el rubro: los lavaderos trabajan a full y la ciudad vuelve, de a poco, a su ritmo habitual.