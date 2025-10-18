sábado 18 de octubre de 2025

18 de octubre de 2025 - 12:32
Imperdible.

Llega la expo Jujuy Emprende por el Día de la Madre

Esta tarde a partir de las 16hs se realizará la "Expo Jujuy Emprende" en Ciudad Cultural dedicada especialmente al Día de la Madre. No se suspende por lluvia.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Celebración por el Día de la Madre en Ciudad Cultural este sábado

Celebración por el Día de la Madre en Ciudad Cultural este sábado

Aunque las condiciones climáticas no sean las ideales, la celebración del Día de la Madre se realizará sin interrupciones en la carpa de Ciudad Cultural, a partir de las 16:00 horas. La "Expo Jujuy Emprende" combina entretenimiento, compras y actividades culturales, en un ambiente familiar y seguro.

El evento invita a compartir experiencias especiales con mamá, disfrutando de actividades para todas las edades. Habrá espacios dedicados a la diversión y al arte, pensados para que cada familia viva una jornada inolvidable.

Más de 250 stands de emprendedores

El público podrá recorrer más de 250 stands que ofrecen productos de gastronomía, cerámica, textiles, madera y mucho más, promoviendo el espíritu emprendedor local y brindando la oportunidad de encontrar regalos únicos para mamá.

Pastafrola
Pastafrola

Pastafrola

Arte, música y espectáculos en vivo

La celebración incluirá body paint, pintura en vivo y presentaciones de artistas locales, así como espectáculos de ballets folclóricos y un desfile de moda. Además, se entregarán 250 regalos como parte de la actividad, asegurando sorpresas para los asistentes.

Bajo techo y sin excusas

El evento se realizará completamente bajo techo, garantizando confort y seguridad para todos los visitantes, sin importar la lluvia. Las familias podrán disfrutar de la jornada calientes y acompañados, en un ambiente festivo y familiar.

