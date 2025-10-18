Llega la expo Jujuy Emprende por el Día de la Madre

Celebración por el Día de la Madre en Ciudad Cultural este sábado

Aunque las condiciones climáticas no sean las ideales, la celebración del Día de la Madre se realizará sin interrupciones en la carpa de Ciudad Cultural, a partir de las 16:00 horas. La "Expo Jujuy Emprende" combina entretenimiento, compras y actividades culturales, en un ambiente familiar y seguro.

Día de la Madre. Momentos únicos junto a mamá El evento invita a compartir experiencias especiales con mamá, disfrutando de actividades para todas las edades. Habrá espacios dedicados a la diversión y al arte, pensados para que cada familia viva una jornada inolvidable.

Más de 250 stands de emprendedores El público podrá recorrer más de 250 stands que ofrecen productos de gastronomía, cerámica, textiles, madera y mucho más, promoviendo el espíritu emprendedor local y brindando la oportunidad de encontrar regalos únicos para mamá.

Pastafrola Pastafrola Arte, música y espectáculos en vivo La celebración incluirá body paint, pintura en vivo y presentaciones de artistas locales, así como espectáculos de ballets folclóricos y un desfile de moda. Además, se entregarán 250 regalos como parte de la actividad, asegurando sorpresas para los asistentes.

Bajo techo y sin excusas El evento se realizará completamente bajo techo, garantizando confort y seguridad para todos los visitantes, sin importar la lluvia. Las familias podrán disfrutar de la jornada calientes y acompañados, en un ambiente festivo y familiar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.