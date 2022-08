Este lunes pasado el mediodía se produjo un nuevo accidente de tránsito cuando un camión que se trasladaba por el puente que atraviesa el dique Los Alisos volcó . La Policía informó que investigan las causas del vuelco y no hubo notificación de heridos en un primer momento aunque sí llegó el SAME al lugar.

El accidente de tránsito se produjo sobre la ruta provincial 8, cuando un camión que cruzaba el puente volcó y quedó tendido sobre su lado izquierdo, por lo que se puede presumir que viajaba desde la zona de La Almona y en dirección hacia la localidad de Los Alisos. Se trata de un vuelco que llama la atención ya que la velocidad máxima permitida para cruzar el puente es de 20 kilómetros por hora.

Según informó la Unidad Regional 7 de la Policía, hubo intervención de esa fuerza, del SAME, de los Bomberos.

vuelco camión los alisos Una parte del camión quedó suspendida sobre el dique Los Alisos luego del vuelco.

Un vuelco en la ruta 9

La noche del pasado 29 de julio un espectacular vuelco en la ruta 9 terminó sin heridos casi de milagro. Sucedió alrededor de las 20, cuando una pick up 504 volcó a la altura de Las Lomas.

"No hubo heridos. Las personas que viajaban fueron examinadas por el SAME y no tienen lesiones de gravedad, así que no hubo necesidad de trasladarlas a ningún hospital", explicó uno de los efectivos de la Policía de Jujuy que se trabajó en el accidente de tránsito.

Según indicó el oficial, el conductor de la camioneta perdió el control por una mala maniobra y por eso volcó el vehículo.