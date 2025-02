Los Alisos: una niña de 1 año muere tras choque entre dos vehículos

Por razones aún no esclarecidas, ambos vehículos colisionaron de manera violenta. Tras el impacto, el conductor del Renault Clio trasladó urgentemente a la niña en un vehículo particular al Hospital de Niños. Cerca de las 20:20 horas, se confirmó su deceso debido a politraumatismos provocados por el accidente de tránsito. La acompañante del vehículo, una mujer de 37 años, fue asistida en el lugar por personal del SAME y trasladada al Hospital Pablo Soria, aunque no presentó lesiones de gravedad.