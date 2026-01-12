lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 21:34
Maltrato.

Los Perales: se supo que pasará con perros que fueron abandonados por un hombre tras ser detenido

Vecinos del sector El Jazmín denunciaron el abandono de dos perros que habitan una vivienda cuyo dueño se encuentra privado de su libertad.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Lugar donde están los perros.

Lugar donde están los perros.

Ante la denuncia pública y la difusión del caso, la Justicia tomó intervención y este lunes se logró contactar al abogado del detenido, quien confirmó que la madre del hombre se presentó en el lugar para hacerse cargo de los animales.

Intervención judicial y denuncia

La presidenta del Instituto de Derecho Animal, Andrea Szecsi, explicó que se radicó una denuncia formal para que las autoridades pudieran actuar.

“Se hizo la denuncia, que es el mecanismo correcto. A partir de ahí, la policía y la ayudante fiscal iniciaron las investigaciones para identificar al dueño, contactar a su abogado y conocer la situación de los animales”, detalló.

Szecsi aclaró que la denuncia fue clave, ya que la policía no puede ingresar a un domicilio sin orden judicial, salvo que exista una presentación previa que habilite la intervención.

La madre del detenido se presentó en la vivienda

Según informó la abogada, la madre del propietario detenido se acercó al domicilio luego de ser contactada. “El objetivo inmediato fue garantizar que los perros reciban comida y agua, mientras se evalúa su estado de salud con un veterinario”, indicó.

Uno de los animales se encontraría en peor estado físico que el otro, aunque se espera el informe oficial para determinar su condición real.

Qué pasará con los animales

casa Los Perales perros
Domicilio en Los Perales donde se encuentran los perros.

Domicilio en Los Perales donde se encuentran los perros.

Szecsi explicó que si la madre no puede asumir el cuidado de los perros, los animales podrían ser retirados del lugar y trasladados a un espacio de tránsito provisorio hasta que se defina su destino.

“Primero hay que evaluar su estado, darles atención veterinaria y ver si hay alguien que se haga responsable. Si no, deberán ser resguardados para su recuperación y luego buscarles una familia”, señaló.

La importancia de denunciar

La especialista recordó que toda persona puede realizar una denuncia por maltrato o abandono animal, incluso de forma anónima.

“No hace falta tener fotos o videos, aunque siempre ayudan. Lo importante es radicar la denuncia para que la policía actúe. Es un delito de acción pública”, remarcó. Además, recordó que las denuncias se pueden realizar en cualquier comisaría o de manera online, a través del sitio web de denuncias ambientales de la provincia.

Embed - Andrea Szecsi, presidenta del Instituto de Derecho Animal

